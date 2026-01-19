Σήμερα η συνάντηση αγροτών - Μητσοτάκη στο Μαξίμου: Εκτός αντιπροσωπείας η Αχαΐα

Για σήμερα Δευτέρα 19 Ιανουαρίου «κλείδωσε» η συνάντηση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων με τον πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου.

Το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 13:00, με την προϋπόθεση οι δρόμοι να παραμείνουν ανοιχτοί.

Σημειώνεται ότι από την αντιπροσωπεία που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό απουσιάζει εκπρόσωπος από την Αχαΐα, γεγονός που προκαλεί αντιδράσεις και σχόλια στους αγροτικούς κύκλους της περιοχής.

Τη Δυτική Ελλάδα θα εκπροσωπήσει ο Γιάννης Καρναβίας, αγρότης από την Αιτωλοακαρνανία και εκπρόσωπος του μπλόκου στο Αγγελόκαστρο.

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων αποτελείται από αγρότες και κτηνοτρόφους από όλη τη χώρα, εκπροσωπώντας τα βασικότερα μπλόκα, μεταξύ των οποίων Ορμένιο, Προμαχώνας, Μάλγαρα, Εύζωνοι, Χαλκιδική, Ημαθία, Άρτα, Μεσσηνία, Θεσσαλία, Μακεδονία, Ήπειρο, Κρήτη και Στερεά Ελλάδα.

Παράλληλα, την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου αναμένεται να συζητηθεί στην Ολομέλεια της Βουλής η σύσταση διακομματικής επιτροπής για το αγροτικό ζήτημα, πρόταση που είχε καταθέσει ο πρωθυπουργός τον περασμένο Δεκέμβριο, με στόχο την αναζήτηση συνολικών και διακομματικών λύσεων στα προβλήματα του πρωτογενούς τομέα.

Η συνάντηση της Δευτέρας θεωρείται κρίσιμη, καθώς πραγματοποιείται σε μια περίοδο έντονων αγροτικών κινητοποιήσεων, με τα αιτήματα για κόστος παραγωγής, ενέργεια και εισόδημα να βρίσκονται στο επίκεντρο.