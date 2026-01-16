Αγρότες: Χωρίς Αχαιό η αντιπροσωπεία στο Μαξίμου- Τα ονόματα

Η αντιπροσωπεία της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων που θα συναντηθεί με τον πρωθυπουργό την προσεχή Δευτέρα, απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

Αντί για τον Κώστα Ανεστίδη, που «κόπηκε» από τη συνάντηση, τα Μάλγαρα θα εκπροσωπήσει ο Κώστας Σέφης.

Ειδικότερα:

Ορμένιο

ΑΓΓΕΛΑΚΟΥΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

Καβάλα

ΓΡΟΥΖΙΔΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ

Δράμα

ΒΕΣΜΕΛΗΣ ΑΠΟΣΤΌΛΗΣ

Προμαχώνας

ΤΟΥΡΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μάλγαρα

ΣΕΦΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Εύζωνοι

ΦΡΟΝΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

Χαλκιδική

ΜΗΚΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Ημαθία

ΧΑΛΚΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ

Άρτα

ΜΠΕΤΣΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ

Αγγελόκαστρο

ΚΑΡΝΑΒΙΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μεγάλα Χωράφια, Χανιά

ΛΙΛΙΚΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Μπράλου

ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Θήβας

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Μπλόκο Κάστρου

ΠΑΡΑΜΠΑΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

Μπλόκο Ευβοίας

ΤΣΙΒΙΚΑΣ ΜΠΑΜΠΗΣ

Μεσσηνία

ΔΟΥΡΟΥΜΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

Τρίκαλα

ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΚΟΥΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ – Κτηνοτρόφος

Σιάτιστα

ΜΟΣΧΟΣ ΘΩΜΑΣ – Κτηνοτρόφος

ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ ΛΑΖΑΡΟΣ – Αγρότης

Ξάνθη

ΤΣΕΡΝΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ – Κτηνοτρόφος

Σέρρες

ΓΚΙΟΡΓΚΙΝΗΣ ΤΑΣΟΣ – Κτηνοτρόφος

Ηράκλειο Κρήτης

ΛΕΟΝΤΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ – Μελισσοκόμος, Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Μελισσοκόμων

Μπλόκο Ε65

ΤΖΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΤΣΙΟΥΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ

Μπλόκο Νίκαιας

ΑΛΕΙΦΤΗΡΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΟΡΔΑΝΗΣ

ΜΑΡΟΥΔΑΣ ΡΙΖΟΣ

ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ – Αλιέας

ΣΕΣΚΛΙΩΤΗΣ ΧΑΡΗΣ – Κτηνοτρόφος