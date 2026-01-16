Πάτρα: Έφυγε από τη ζωή ο Χρήστος Ελευθερίου, μέλος του Patras Motor Show

Θλίψη σκόρπισε στην οικογένεια του μηχανοκίνητου αθλητισμού η είδηση του θανάτου του Χρήστου Ελευθερίου, ενεργού μέλους και βασικού συντελεστή του Patras Motor Show.

Ο Χρήστος Ελευθερίου υπήρξε για πολλά χρόνια ένας από τους ανθρώπους που στήριξαν έμπρακτα τη διοργάνωση, συμβάλλοντας με αφοσίωση, μεράκι και αγάπη για τον κόσμο της «ρόδας».

Άνθρωπος με πάθος για το μηχανοκίνητο, βρισκόταν πάντα παρών, προσφέροντας το δικό του «λιθαράκι» στην επιτυχία του Patras Motor Show, το οποίο θεωρούσε δεύτερη οικογένειά του. Η απώλειά του αφήνει δυσαναπλήρωτο κενό, τόσο σε ανθρώπινο όσο και σε οργανωτικό επίπεδο.

Το Patras Motor Show, το αποχαιρετά, σε ανάρτησή του: "Έφυγε από την ζωή ένας άνθρωπος του μηχανοκίνητου αθλητισμού, μέλος του Patras Motor Show ο Χρήστος Ελευθερίου.

«Ένας από τους στυλοβάτες του #PMS μας “εγκατέλειψε”… Ο Χρήστος Ελευθερίου ήταν ένας από εμάς, που με αγάπη και “τρέλα” για την “ρόδα” έβαζε το δικό του λιθαράκι για πολλά χρόνια στην διοργάνωση που τόσο αγαπούσε… Καλό σου ταξίδι Χρηστάρα… Θα βρεις παρεάκι εκεί πάνω καλό…»