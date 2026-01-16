Βίντεο από τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης με… τσιλιαδόρο γνωστό μοντέλο

Τέλος στη δράση εξαιρετικά επικίνδυνων ληστών έβαλε η Ασφάλεια Δυτικής Αττικής, οι οποίοι από τον περασμένο Αύγουστο είχαν πραγματοποιήσει τουλάχιστον 12 ληστρικές επιθέσεις σε πρατήρια καυσίμων και μίνι μάρκετ, σε Δυτικά και Βόρεια Προάστια.

Σε βίντεο ντοκουμέντο καταγράφεται η ληστεία που πραγματοποίησαν σε πρατήριο καυσίμων στον Άγιο Στέφανο. Στο βίντεο διακρίνεται ο ένας ληστής να προτάσσει ένα περίστροφο και να απειλεί τον υπάλληλο, ενώ ο συνεργός του ακολουθεί κρατώντας ένα μαχαίρι. Σαστισμένος ο υπάλληλος κάνει πίσω καθώς οι δύο κακοποιοί μπαίνουν πίσω από το ταμείο και αρχίζουν να ψάχνουν τα ρούχα του για να αρπάξουν όσα χρήματα έχει. Αφού άρπαξαν 600 ευρώ από τις εισπράξεις και το κινητό τηλέφωνο του υπαλλήλου τράπηκαν σε φυγή.

Σε άλλο βίντεο ντοκουμέντο από ληστεία στους Αγίους Αναργύρους στις 16 Νοεμβρίου, οι δύο δράστες αφού οδηγούν υπό την απειλή όπλου τον υπάλληλο του πρατηρίου καυσίμων στο εσωτερικό του καταστήματος και ανοίγουν το ντουλάπι, αφαιρούν την κασετίνα με τα κέρματα και ο ένας από τους δύο δράστες ακουμπά το όπλο στην πλάτη του θύματος και τον βγάζει έξω.

Σε μία ακόμη επίθεσή τους σε πρατήριο στην Μεταμόρφωση στις 29 Νοεμβρίου, ακινητοποίησαν με τον ίδιο τρόπο τον υπάλληλο του πρατηρίου και στη συνέχεια αφαίρεσαν όσα χρήματα βρήκαν στο ταμείο και σε ντουλάπια και όσα είχε στις τσέπες του το θύμα. Συνολικά αφαίρεσαν 800 ευρώ και ένα τάμπλετ και ο ένας εξ αυτών πριν φύγουν, άρπαξε από ένα κουτί και μερικές σοκολάτες. Η δράση τους εξαιρετικά βίαιη αφού δεν δίστασαν σε μία περίπτωση ακόμη και να μαχαιρώσουν έναν υπάλληλο στην κοιλιά.

Συνελήφθησαν πέντε άτομα

Για την υπόθεση συνελήφθησαν συνολικά 5 άτομα, ενώ οι δύο βασικοί δράστες που πραγματοποιούσαν τις εφόδους ήταν ένας 32χρονος σεσημασμένος Αλβανός που στα βίντεο ντοκουμέντα είναι αυτός που κρατάει το πιστόλι και ο 46χρονος Έλληνας που στα πλάνα είναι αυτός που κρατάει το μαχαίρι.

Ο 46χρονος μάλιστα είναι επίσης σεσημασμένος και παλιός γνώριμος των Αρχών αφού συμμετείχε στην ένοπλη συμπλοκή σε βάρος αστυνομικών της νεοσύστατης τότε Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. το 2011, ενταγμένος σε συμμορία ληστών που καταδίωκαν στου Ρέντη, όπου μαζί με ομογενείς από πρώην σοβιετικές χώρες πυροβόλησαν με καλάσνικοφ εναντίον των αστυνομικών, σκοτώνοντας τους αστυνομικούς Γεώργιο Σκυλογιάννη και Γιάννη Ευαγγελινέλη και τραυματίζοντας σοβαρά ακόμη δύο συναδέλφους τους. Γι’ αυτές του τις πράξεις του πήγε φυλακή και αποφυλακίστηκε πριν περίπου δύο χρόνια.

Τον ρόλο του τσιλιαδόρου και οδηγού του οχήματος διαφυγής είχε μία 33χρονη που το 2022 ως μοντέλο είχε κερδίσει και έναν τίτλο ομορφιάς σε καλλιστεία.

Η έρευνα σε βάρος των συλληφθέντων συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν είναι υπεύθυνοι και για τυχόν άλλες παρόμοιες πράξεις.