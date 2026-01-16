Αγρότες: Ο Κώστας Ανεστίδης «κόπηκε» από τη συνάντηση με τον Μητσοτάκη - Αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο από τις δηλώσεις του

Δεν θα συμμετάσχει ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστας Ανεστίδης στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες τη Δευτέρα, μετά τη θύελλα αντιδράσεων που προκάλεσαν οι πρόσφατες ύβρεις του αγροτοσυνδικαλιστή κατά του πρωθυπουργού.

Το μπλόκο των Μαλγάρων, το οποίο εκπροσωπεί ο Κώστας Ανεστίδης, αποφάσισε το απόγευμα της Παρασκευής (16.01.2026) ο αγροτοσυνδικαλιστής να μην περάσει το κατώφλι του Μεγάρου Μαξίμου. Στη συνάντηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τους αγρότες, ως εκπρόσωπος των Μαλγάρων, θα παραστεί ο Κώστας Σέφης. Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, τις επόμενες ώρες αναμένονται και οι επίσημες ανακοινώσεις.

Υπενθυμίζεται ότι η κυβέρνηση, από την πλευρά της, έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν τίθεται θέμα παρουσίας του εκπροσώπου του μπλόκου των Μαλγάρων, Κώστα Ανεστίδη, στη συνάντηση των αγροτών με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, καθώς το πρόβλημα δεν μόνο οι χυδαίες δηλώσεις κατά του πρωθυπουργού αλλά και ότι ελέγχεται για παράνομες επιδοτήσεις.

Αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο

Οι χυδαίες εκφράσεις κατά του πρωθυπουργού έφεραν αντιδράσεις και στον αγροτικό κόσμο. «Αμαυρώνει με τη στάση του τον αγώνα των συναδέλφων», λένε αγροτοσυνδικαλιστές της πανελλαδικής Επιτροπής των μπλόκων και σημειώνουν ότι «θα πρέπει να αυτοεξαιρεθεί από εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων στη συνάντηση για να μην δυναμιτιστεί ο διάλογος».

Ο αντιπρόεδρος Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Λάρισας, Σωκράτης Αλειφτήρας, σημείωσε από την πλευρά του ότι «οι δηλώσεις του Ανεστίδη ειναι ατυχείς, μην πω κάτι αλλο, ειναι εκπρόσωπος του μπλόκου των Μαλγάρων, οφείλουν να δουν τι θα κάνουν, αλλά είναι και στο χέρι του Ανεστίδη να διευκολύνει τη συντονιστική επιτροπή για να γίνει ο διάλογος».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε και ο Ρίζος Μαρούδας, λέγοντας ότι «δεν απηχεί τις απόψεις του οργανωμένου κινήματος. Αδικεί τον εαυτό του με αυτή τη δήλωση».