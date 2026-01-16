Τι είναι, τελικά, οι κάμερες που έχουν αναστατώσει τους οδηγούς στην Πάτρα;

Αναστάτωση αλλά και ερωτήματα έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ημέρες στους Πατρινούς οι νέες κάμερες που τοποθετούνται σε κεντρικούς δρόμους και διαβάσεις της πόλης, με αρκετούς πολίτες να εκφράζουν ανησυχίες για πιθανή καταγραφή παραβάσεων ή προσωπικών δεδομένων.

Τελικά, όμως, η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Τη λύση στον «γρίφο» δίνει ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος, μιλώντας στο thebest.gr, ξεκαθαρίζοντας πως δεν πρόκειται για κάμερες της τροχαίας ή για σύστημα επιβολής προστίμων.

Όπως εξηγεί, οι συγκεκριμένες κάμερες εντάσσονται σε μια μεγάλη εργολαβία που αφορά συνολικά 344 διαβάσεις σε ολόκληρη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη και περιλαμβάνει την εγκατάσταση «έξυπνων» συστημάτων σε φανάρια και διαβάσεις πεζών σε πόλεις της Περιφέρειας, μεταξύ αυτών και η Πάτρα.

Σύμφωνα με τον κ. Μπονάνο οι κάμερες είναι συνδεδεμένες με την Αστυνομία, ωστόσο δεν χρησιμοποιούνται για την καταγραφή τροχαίων παραβάσεων ούτε για την ταυτοποίηση οδηγών ή οχημάτων. Ο ρόλος τους είναι αποκλειστικά λειτουργικός και τεχνικός, δηλαδή καταγράφουν τον κυκλοφοριακό φόρτο, δηλαδή την κίνηση των οχημάτων και των πεζών, προκειμένου το σύστημα να ρυθμίζει δυναμικά τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών.

Στόχος του έργου είναι η βελτίωση της κυκλοφορίας και της οδικής ασφάλειας, μέσω ενός έξυπνου συστήματος διαχείρισης που προσαρμόζει τους χρόνους των φαναριών ανάλογα με τις πραγματικές συνθήκες κυκλοφορίας. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκεται η αποσυμφόρηση των δρόμων, η μείωση της αναμονής και η ασφαλέστερη διέλευση πεζών και οχημάτων.

Ο αναπληρωτής περιφερειάρχης είναι κατηγορηματικός ότι από τις κάμερες αυτές δεν συλλέγονται ούτε διαβιβάζονται προσωπικά δεδομένα, ούτε παρέχονται στοιχεία στην Αστυνομία ή σε οποιαδήποτε άλλη αρχή που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για ελέγχους ή κυρώσεις.

Παράλληλα, επισημαίνει πως η σύγχυση που έχει δημιουργηθεί πιθανότατα οφείλεται σε άλλη εργολαβία που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή της Αττικής και αφορά διαφορετικού τύπου συστήματα, με αποτέλεσμα να υπάρχει λανθασμένη σύνδεση των δύο έργων.