Δυτική Ελλάδα: Συναγερμός στις υγειονομικές αρχές για κρούσμα μηνιγγίτιδας Α

Από το νοσοκομείο Πύργου στο ΠΓΝΠ Ρίου

Σε επαγρύπνηση βρίσκεται η νοσηλευτική μονάδα Πύργου του ΓΝ Ηλείας, έπειτα από σοβαρό περιστατικό κρούσματος Μηνιγγίτιδας Α σε 50χρονο άντρα.

Ο ασθενής προσήλθε στο νοσοκομείο το βράδυ της περασμένης Δευτέρας με έντονα συμπτώματα.

Οι γιατροί, αντιλήφθηκαν αμέσως από τα συμπτώματα την κατάσταση της υγείας του και την υποψία μηνιγγίτιδας και έκριναν επιβεβλημένη την μεταφορά του ασθενή στο Πανεπιστημιακό νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο για περαιτέρω εξετάσεις.

Εκεί ο ασθενής υπεβλήθη σε παρακέντηση, όπου επιβεβαιώθηκε το μικρόβιο του μηνιγγίτιδοκοκκου και παραμένει εκεί για νοσηλεία.

Οι γιατροί, οι νοσηλευτές και το λοιπό προσωπικό στο νοσοκομείο του Πύργου έχουν λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα χημειοπροφύλαξης για τον περιορισμό τυχόν μετάδοσης της νόσου, ενώ πραγματοποιείται από τον ΕΟΔΥ ιχνηλάτηση των επαφών του ασθενούς, όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα δημόσιας υγείας.

Ο ασθενής που νοσηλεύεται ακόμα στο ΠΓΝΠ στο Ρίο και σύμφωνα με πληροφορίες η κατάσταση της υγείας του είναι σταθερή.

Σύμφωνα με άλλες πληροφορίες ο ΕΟΔΥ έχει επικοινωνήσει και με φαρμακεία της ευρύτερης περιοχής του Πύργου, αναζητώντας την αρχική προέλευση του κρούσματος.

Ειδήσεις