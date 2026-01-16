Η Gen Z δημιούργησε μία νέα λέξη για να προσβάλει τον κόσμο

Μια νέα λέξη έχει αρχίσει να κάνει τον γύρο του TikTok και των social media, προκαλώντας αμηχανία – και όχι άδικα.

Η λεγόμενη Generation Z, δηλαδή όσοι γεννήθηκαν από το 1997 έως το 2012, πρόσθεσε πρόσφατα στο λεξιλόγιό της τον όρο «choppelganger», έναν χαρακτηρισμό με σαφώς αρνητική χροιά.

Όπως συμβαίνει σχεδόν με κάθε γενιά, έτσι και η Gen Z δημιουργεί τη δική της αργκό, συχνά ακατανόητη για τους μεγαλύτερους. Μετά από εκφράσεις όπως «rizz», «aura farming» και άλλους όρους που έχουν κυριαρχήσει τα τελευταία χρόνια, ήρθε η σειρά του «choppelganger» να τραβήξει την προσοχή.

Τι σημαίνει «choppelganger»

Η λέξη αποτελεί συνδυασμό των όρων «chopped» και «doppelganger». Στην αργκό της Gen Z, το «chopped» χρησιμοποιείται για να περιγράψει κάποιον που θεωρείται μη ελκυστικός. Από την άλλη, ο όρος «doppelganger» είναι ευρέως γνωστός και αναφέρεται σε δύο άτομα που μοιάζουν εντυπωσιακά μεταξύ τους, χωρίς να έχουν συγγενική σχέση.

Ο συνδυασμός των δύο δημιουργεί το «choppelganger», που ουσιαστικά σημαίνει «η λιγότερο όμορφη εκδοχή κάποιου άλλου». Με απλά λόγια, αν κάποιος χαρακτηριστεί ως choppelganger ενός διάσημου ή γενικά ελκυστικού προσώπου, αυτό υπονοεί ότι του μοιάζει, αλλά σε πιο… υποβαθμισμένη εκδοχή.

Πώς εμφανίστηκε ο όρος

Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες διαδικτυακές εκφράσεις, είναι δύσκολο να εντοπιστεί με ακρίβεια η προέλευσή του. Οι πρώτες αναφορές φαίνεται να προέρχονται από σχόλιο κάτω από βίντεο ατόμου που έμοιαζε με τον ράπερ Κέντρικ Λαμάρ, όπου χρήστης έγραψε ότι διάβασε κατά λάθος τη λέξη «doppelganger» ως «choppelganger» και έτσι «γεννήθηκε» ένας νέος όρος για κάποιον που μοιάζει με κάποιον άλλο, αλλά «ελαφρώς χειρότερα».

Έκτοτε, ο όρος διαδόθηκε στο TikTok, με χρήστες να τον χρησιμοποιούν συχνά για να συγκρίνουν ανθρώπους με διασημότητες ή μεταξύ τους, αναζητώντας ποιος είναι ο «πρωτότυπος» και ποιος ο… choppelganger.

Μια ακόμη διαδικτυακή τάση

Αν και ο όρος αντιμετωπίζεται από αρκετούς με χιούμορ, δεν λείπουν και εκείνοι που επισημαίνουν ότι ενισχύει τη διαδικτυακή ειρωνεία και τις συγκρίσεις με βάση την εμφάνιση. Προς το παρόν, πάντως, το «choppelganger» φαίνεται να ακολουθεί την πορεία πολλών viral λέξεων: γρήγορη εξάπλωση, έντονη χρήση και – πιθανότατα – σταδιακή εξαφάνιση, όταν πάψει να θεωρείται «cool».