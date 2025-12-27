Back to Top
Κι όμως ο μεγαλύτερος εμπορικός πεζόδρομος στην Ελλάδα δεν είναι η Ερμού στην Αθήνα

Είναι η Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι που κερδίζει την Ερμού για 270 μέτρα

Όλοι θα υπέθεταν πως ο μεγαλύτερος εμπορικός Πεζόδρομος της Ελλάδας είναι η Ερμού. Με μία πρόχειρη έρευνα όμως καταλαβαίνει κανείς πως το Περιστέρι νικά στον συγκεκριμένο «διαγωνισμό».

Το «βραβείο» για τον μεγαλύτερο εμπορικό πεζόδρομο στα πάτρια εδάφη παίρνει η Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι. Με μήκος 810 μέτρων, νικά την Ερμού που φτάνει μόλις τα 540 μέτρα.

Ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, μίλησε στην κάμερα του UP Stories κάνοντας λόγο για έναν πεζόδρομο – πρότυπο, που έχει αναβαθμιστεί αισθητά και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το Περιστέρι όσο και για την υπόλοιπη Αττική.

Αξίζει να αναφερθεί πως στο βίντεο αναφέρεται εκ παραδρομής ως παράλληλος δρόμος της Εθνικής Αντιστάσεως η Εμμανουήλ Μπενάκη και όχι η Αιμιλίου Βεάκη.

Ειδήσεις