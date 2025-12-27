Κι όμως ο μεγαλύτερος εμπορικός πεζόδρομος στην Ελλάδα δεν είναι η Ερμού στην Αθήνα

Όλοι θα υπέθεταν πως ο μεγαλύτερος εμπορικός Πεζόδρομος της Ελλάδας είναι η Ερμού. Με μία πρόχειρη έρευνα όμως καταλαβαίνει κανείς πως το Περιστέρι νικά στον συγκεκριμένο «διαγωνισμό».

Το «βραβείο» για τον μεγαλύτερο εμπορικό πεζόδρομο στα πάτρια εδάφη παίρνει η Εθνικής Αντιστάσεως στο Περιστέρι. Με μήκος 810 μέτρων, νικά την Ερμού που φτάνει μόλις τα 540 μέτρα.

Ο δήμαρχος Περιστερίου, Ανδρέας Παχατουρίδης, μίλησε στην κάμερα του UP Stories κάνοντας λόγο για έναν πεζόδρομο – πρότυπο, που έχει αναβαθμιστεί αισθητά και αποτελεί σημείο αναφοράς τόσο για το Περιστέρι όσο και για την υπόλοιπη Αττική.