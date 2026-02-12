ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: «Η Αχαΐα αξίζει την 4η δημόσια Νομική Σχολή»

Η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία τοποθετείται σχετικά με το ζήτημα της επανίδρυσης της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.



Η ανακοίνωση της Νομαρχιακής Επιτροπής Αχαΐας του ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει τα εξής:

Η Νομαρχιακή Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Αχαΐας χαιρετίζει τις πρόσφατες δημόσιες δηλώσεις του νέου Προέδρου του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών, Παναγιώτη Μεταξά, ο οποίος επανέφερε επιτακτικά το ζήτημα της επανίδρυσης της Νομικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Πατρών.

Η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με νόμο του 2019, είχε προχωρήσει στην ίδρυση της 4ης Νομικής Σχολής στη χώρα μας, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης και της περιφερειακής ανάπτυξης. Η σχολή θα δημιουργούσε θέσεις εργασίας, θα ενίσχυε την ακαδημαϊκή παρουσία της Δυτικής Ελλάδας και θα συνέβαλλε στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής.

Δυστυχώς, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αμέσως μετά την ανάληψη της εξουσίας, κατάργησε τον νόμο αυτό, στερώντας από την Πάτρα και τους πολίτες της μια σημαντική ευκαιρία. Το επιχείρημα της «υπερπληθώρας δικηγόρων» αποδείχθηκε κενό περιεχομένου, με δεδομένο ότι η ίδια κυβέρνηση προχώρησε αμέσως στην ίδρυση ιδιωτικών νομικών σχολών, καταστρατηγώντας το σύνταγμα που ρητά απαγορεύει την ίδρυση και λειτουργία τους.

Οι πρόσφατες τοποθετήσεις του Προέδρου Μεταξά επιβεβαιώνουν ότι η ανάγκη για Νομική Σχολή στην Πάτρα παραμένει ζωντανή και επιτακτική. Η επανίδρυσή της δεν είναι απλώς δίκαιη αποκατάσταση μιας αδικίας, αλλά αναγκαία επιλογή για:

-Την ενίσχυση του δημόσιου πανεπιστημίου

-Την αποσυμφόρηση των υπαρχουσών δημόσιων σχολών

-Την τοπική ανάπτυξη και την προσέλκυση νέων επιστημόνων

-Την ισότιμη πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση μακριά από λογικές ιδιωτικοποίησης

Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ Αχαΐας στέκεται αλληλέγγυος στον αγώνα του Δικηγορικού Συλλόγου Πατρών και καλεί την κυβέρνηση να ανταποκριθεί άμεσα στο αίτημα της τοπικής κοινωνίας. Είμαστε έτοιμοι να συνδράμουμε με όλες μας τις δυνάμεις για την επαναφορά του νόμου και την έναρξη λειτουργίας της Νομικής Σχολής Πάτρας.

Η Πάτρα και η Αχαΐα αξίζουν καλύτερα. Η δημόσια εκπαίδευση δεν καταργείται – αναβαθμίζεται!