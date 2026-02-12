2.000 κεραυνοί χθες βράδυ στη Δυτική Πελοπόννησο

Χωρίς ρεύμα ο Πύργος για ώρες
Σημαντικά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τον Πύργο, αφήνοντας χωρίς ρεύμα μεγάλο τμήμα της πόλης και επιβαρύνοντας την ήδη δύσκολη κατάσταση που δημιουργούν οι ισχυροί άνεμοι και η συνεχής βροχόπτωση.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η διακοπή ρεύματος οφείλεται σε βλάβες στο δίκτυο ηλεκτροδότησης, και σύμφωνα με την ΔΕΔΔΗΕ αναμένεται να αποκατασταθεί το πρόβλημα εντός των επόμενων ημερών.
Για μεγάλο διάστημα χωρίς ρεύμα ήταν και περιοχές του δήμου Ανδραβίδας – Κυλλήνης, όμως σύμφωνα με πληροφορίες, η ηλεκτροδότηση επανέρχεται σταδιακά.
