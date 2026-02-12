Καιρός: Σε πλήρη εξέλιξη το «Red Code» σε Αχαΐα και Ηλεία - Σε αυξημένη ετοιμότητα Πυροσβεστική και Αρχές

Σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code» παραμένουν από χθες οι Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας και Ηλείας, μετά το έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού (ΕΔΕΚ) της ΕΜΥ, με τις Αρχές να βρίσκονται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η απόφαση αφορά το διάστημα από την Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2026, καθώς δύο διαδοχικές ατμοσφαιρικές διαταραχές επηρεάζουν τη χώρα.

Η πρώτη εκδηλώθηκε από το βράδυ της Τετάρτης έως τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, ενώ η δεύτερη αναμένεται από αργά το απόγευμα της Πέμπτης έως το πρωί της Παρασκευής, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πολύ ενισχυμένους ανέμους.

Σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο της Πυροσβεστικής

Όπως ανακοίνωσε η Πυροσβεστική, έχει τεθεί σε εφαρμογή το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά φαινόμενα, ενώ οι Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης εφόσον απαιτηθεί.

Παράλληλα, οι δήμοι και η Περιφέρεια έχουν κληθεί να συγκαλέσουν τα αρμόδια Συντονιστικά Όργανα Πολιτικής Προστασίας για τον καλύτερο συντονισμό των ενεργειών.

Συστάσεις προς τους πολίτες

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας καλεί τους πολίτες σε αυξημένη προσοχή και τήρηση μέτρων αυτοπροστασίας.

Μεταξύ άλλων συστήνεται:

Να αποφεύγονται άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια έντονων φαινομένων.

Να μην διασχίζονται χείμαρροι και ρέματα, πεζή ή με όχημα, τόσο κατά τη διάρκεια καταιγίδων όσο και για αρκετές ώρες μετά.

Να αποφεύγονται σημεία όπου ο δρόμος διασταυρώνεται με ρέματα χωρίς γέφυρα.

Να ασφαλιστούν αντικείμενα που μπορεί να παρασυρθούν από τον άνεμο.

Να καθαριστούν λούκια και υδρορροές.

Να αποφεύγονται εργασίες υπαίθρου και δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

Να μην καταφεύγουν οι πολίτες κάτω από μεγάλα δέντρα, πινακίδες ή μπαλκόνια, όπου μπορεί να αποκολληθούν αντικείμενα.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται σε περιπτώσεις έντονης κεραυνικής δραστηριότητας. Στο σπίτι, αποσυνδέονται ηλεκτρικές συσκευές και αποφεύγεται η επαφή με σωληνώσεις. Στο αυτοκίνητο, οι οδηγοί πρέπει να σταθμεύουν με ασφάλεια μακριά από δέντρα και να παραμένουν εντός του οχήματος. Σε εξωτερικούς χώρους, συνιστάται άμεση αναζήτηση καταφυγίου σε κτίριο ή όχημα και απομάκρυνση από μεταλλικά αντικείμενα και υδάτινες επιφάνειες.

Πού ενημερώνονται οι πολίτες

Για την εξέλιξη των καιρικών φαινομένων, οι πολίτες μπορούν να παρακολουθούν τα τακτικά δελτία καιρού και την ιστοσελίδα της ΕΜΥ ( www.emy.gr).

Για πληροφορίες σχετικά με τη βατότητα του οδικού δικτύου, μπορούν να ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας της ΕΛ.ΑΣ. (www.astynomia.gr), ενώ αναλυτικές οδηγίες αυτοπροστασίας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της Πολιτικής Προστασίας ( civilprotection.gov.gr).

Οι Αρχές απευθύνουν έκκληση για ψυχραιμία, υπευθυνότητα και αυστηρή τήρηση των οδηγιών, καθώς τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται κρίσιμα για την περιοχή.





