Στα όρια αντοχής οι μικρές επιχειρήσεις λόγω του αυξημένου κόστους ρεύματος

Η νέα άνοδος των χονδρικών τιμών ηλεκτρικής ενέργειας στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιανουαρίου σύμφωνα με το enikonomia.gr έρχεται να προστεθεί σε ένα ήδη βαρύ περιβάλλον για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, εντείνοντας την αβεβαιότητα και το κόστος λειτουργίας τους.



Αυτό επισημαίνει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας, Κωνσταντίνος Δαμίγος και προσθέτει: «Η έντονη μεταβλητότητα στις τιμές της ενέργειας υπονομεύει κάθε προσπάθεια προγραμματισμού. Για τις βιοτεχνίες και τα μικρά εργαστήρια, η ηλεκτρική ενέργεια αποτελεί βασικό παραγωγικό κόστος.

Κάθε νέα αύξηση συμπιέζει τη ρευστότητα, περιορίζει τις επενδύσεις και απειλεί άμεσα τη βιωσιμότητα χιλιάδων επιχειρήσεων. Ζητάμε από την Πολιτεία άμεσα και στοχευμένα μέτρα στήριξης για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ένα σταθερό και προβλέψιμο ενεργειακό πλαίσιο και παρεμβάσεις που θα μειώσουν ουσιαστικά το κόστος ενέργειας. Η παραγωγή και η επιχειρηματικότητα δεν μπορούν να λειτουργούν με μόνιμο φόβο για τον επόμενο λογαριασμό ρεύματος».