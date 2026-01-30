Γκίλφοϊλ: Η Ελλάδα είναι πρωταγωνιστής στο ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης

«Το 2025 ήταν η πιο σημαντική χρονιά στην πρόσφατη ιστορία των σχέσεων μεταξύ των ΗΠΑ και της Ελλάδας», υπογράμμισε η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, σε ομιλία της στην εκδήλωση του Economist: “The World Ahead 2026: Athens Gala Dinner” και έκανε αναφορά σε ενίσχυση της συνεργασίας σε μια σειρά από κρίσιμους τομείς όπως το εμπόριο και η άμυνα.

«Όπως λέει ο Πρόεδρος Τραμπ, η οικονομική ασφάλεια είναι εθνική ασφάλεια, και η κινητήρια δύναμη πίσω από την οικονομική ασφάλεια είναι η ενέργεια», τόνισε χαρακτηριστικά, και σημείωσε πως «η στρατηγική της Μόσχας είναι απλή: να κρατήσει την Ευρώπη εξαρτημένη από τεχνητά φθηνό φυσικό αέριο, να καταστείλει τον ανταγωνισμό και να τιμωρήσει την ανεξαρτησία».

«Οι ΗΠΑ επιλέγουν έναν διαφορετικό δρόμο, βασισμένο σε κοινές αξίες και αμοιβαίο σεβασμό. Από την πρώτη μέρα της θητείας μου ως πρέσβης, έθεσα ως προσωπική μου αποστολή να διασφαλίσω ότι ο λαός της Ελλάδας και οι εταίροι μας στην περιοχή, θα έχουν ασφαλή, αξιόπιστη και διαφοροποιημένη ενεργειακή τροφοδοσία. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί αυτό, είναι μέσω του καθαρού και άφθονου αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου».

Η πρέσβης των ΗΠΑ ανέφερε πως το αμερικανικό LNG θα μεταμορφώσει τον ενεργειακό χάρτη και σημείωσε πως η υπουργική συνάντηση P-TEC στην Αθήνα, ήταν μια ιστορική προσπάθεια για την επίτευξη μακροπρόθεσμης ενεργειακής ασφάλειας στην Ανατολική Ευρώπη, ενώ τόνισε πως ήταν η μεγαλύτερη αμερικανική αντιπροσωπεία που έχουμε δει ποτέ, με περισσότερους από 100 αξιωματούχους του δημόσιου και του ιδιωtικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων δύο υπουργών των ΗΠΑ. Τόνισε δε πως η νομοθεσία που πρόσφατα υιοθέτησε. η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ανανέωση της ενεργειακής της εφοδιαστικής αλυσίδας, με στόχο τον τερματισμό όλων των εισαγωγών ρωσικού φυσικού αερίου έως το φθινόπωρο του 2027, και η δέσμευσή της να αγοράσει ενέργεια από τις ΗΠΑ αξίας 750 δισ. δολαρίων έως το τέλος του 2028, αποτελούν σημαντικά βήματα προς την οικοδόμηση μιας διαρκούς ενεργειακής εταιρικής σχέσης μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ.

«Το 2026 αναμένουμε να δούμε αυτά τα λόγια να μετατρέπονται σε πράξεις», ανέφερε και επεσήμανε πως η θέση της ως πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα, την τοποθετεί σε προνομιακή θέση να υποστηρίξει την ενεργειακή πολιτική Τραμπ «επειδή η Ελλάδα δεν είναι απλώς παθητικός θεατής όσον αφορά το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης, είναι πρωταγωνιστής».

Υπενθύμισε άλλωστε, πως η Ελλάδα είναι το σημείο εκκίνησης του Κάθετου Διαδρόμου φυσικού αερίου, ο οποίος κατευθύνεται βόρεια μέσω Βουλγαρίας, Ρουμανίας, Μολδαβίας και Ουκρανίας. Στο P-Τec υπεγράφη η πρώτη μακροπρόθεσμη εμπορική συμφωνία που συνδέει τους προμηθευτές LNG με την περιοχή, μια συμφωνία 20 ετών που θα παρέχει αμερικανικό LNG μέσω της Ελλάδας σε όλη τη Νοτιοανατολική και Κεντρική Ευρώπη. Ανέφερε δε, πως οι υποδομές είναι ένα μέρος της εξίσωσης.

«Θα εργαστούμε για να διασφαλίσουμε τη συνεχή ρυθμιστική στήριξη της ΕΕ για τον κάθετο διάδρομο, παρέχοντας ένα προβλέψιμο περιβάλλον, στο οποίο μπορούν να αναπτυχθούν οι διασυνοριακές ροές ενέργειας, και θα συνεργαστούμε με τους διαχειριστές συστημάτων στις χώρες του κάθετου διαδρόμου για να διατηρήσουμε τα τέλη διαμετακόμισης φυσικού αερίου προς την περιοχή όσο το δυνατόν χαμηλότερα. Οι ευκαιρίες εδώ είναι τεράστιες», σημείωσε.

Η πρέσβης των ΗΠΑ επεσήμανε πως ο Κάθετος Διάδρομος, σε συνδυασμό με την συμφωνία εξερεύνησης υπεράκτιων κοιτασμάτων μεταξύ Exxon Mobil και Hellenic Energy και την αναμενόμενη είσοδο της Chevron στην εξερεύνηση υπεράκτιων κοιτασμάτων στο Αιγαίο φέτος, ενισχύουν την Ελλάδα ως σημαντικό περιφερειακό ενεργειακό κόμβο.

«Το όραμα είναι σαφές. Επιδιώκουμε να δημιουργήσουμε βιώσιμες εναλλακτικές λύσεις για το ρωσικό φυσικό αέριο, όχι μόνο για μία σεζόν, αλλά για τις επόμενες γενιές, απελευθερώνοντας την ενέργεια που ρέει από την Ελλάδα προς τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα Βαλκάνια και την Ουκρανία, εξασφαλίζοντας τη θέρμανση των σπιτιών. Οι επιχειρήσεις παραμένουν ανοιχτές και οι οικογένειες δεν χρειάζεται να ανησυχούν για το αν θα μπορούν να κρατήσουν τα φώτα αναμμένα». Υπογράμμισε δε, πως οι οικονομίες του μέλλοντος, η τεχνητή νοημοσύνη, η κβαντική πληροφορική και άλλες αναδυόμενες τεχνολογίες, θα τροφοδοτούνται από ενέργεια. «Αν δεν καταφέρουμε να καλύψουμε τη ζήτηση, ουσιαστικά προσκαλούμε τους ανταγωνιστές μας να καθορίσουν το μέλλον για εμάς».

Υπενθύμισε πως Ελλάδα και ΗΠΑ υπέγραψαν δήλωση οικονομικής ασφάλειας και δεσμεύτηκαν να δημιουργήσουν ένα ανοιχτό, προβλέψιμο επενδυτικό κλίμα, που θα διευκολύνει το διεθνές εμπόριο και θα προστατεύει τις αλυσίδες εφοδιασμού, τώρα και στο μέλλον.

«Η ενέργεια, η τεχνολογία και η ασφάλεια αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των οικονομιών του μέλλοντος, και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με τον σταθερό μας εταίρο, την Ελλάδα, για να διαμορφώσουν αυτό το μέλλον με σιγουριά» επεσήμανε, τονίζοντας πως πλέον οι διμερείς εμπορικές σχέσεις ξεπερνούν τα 14 δισεκατομμύρια ετησίως. Η πρεσβεία των ΗΠΑ εργάζεται για να συνδέσει τις αμερικανικές εταιρείες με τις ελληνικές ευκαιρίες και να άρει τα περιττά εμπόδια στη συνεργασία, συμπεριλαμβανομένων των επαχθών κανονιστικών πλαισίων.

«Το πραγματικό θεμέλιο αυτής της σχέσης, όπως και κάθε σχέσης, είναι οι λαοί μας. Η Ελλάδα είναι σήμερα ο όγδοος μεγαλύτερος προορισμός για τους Αμερικανούς φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Περισσότεροι από 150.000 Αμερικανοί θεωρούν την Ελλάδα ως την πατρίδα τους, και τώρα είμαι ένας από αυτούς», τόνισε χαρακτηριστικά.

‘Αλλωστε, εκατομμύρια Έλληνες και Αμερικανοί διασχίζουν τον Ατλαντικό κάθε χρόνο, για να σπουδάσουν, να επενδύσουν και να δημιουργήσουν επιχειρήσεις, πολλοί από αυτούς ανήκουν στην εξαιρετικά ζωντανή ελληνική διασπορά στην Αμερική, ανέφερε.

«Αναμένω ότι αυτοί οι δεσμοί θα ενισχυθούν το επόμενο έτος, ειδικά καθώς προετοιμαζόμαστε να γιορτάσουμε την 250ή επέτειο της αμερικανικής ανεξαρτησίας, μια ιδέα που εμπνεύστηκε εδώ στην Αθήνα, τη γενέτειρα της δημοκρατίας», επεσήμανε.

«Ο κόσμος δεν διαμορφώνεται από αυτά που λέμε σήμερα, αλλά από αυτά που επιλέγουμε να κάνουμε αύριο. Ο στόχος του Προέδρου Τραμπ να επεκτείνει τους πολιτικούς, εμπορικούς και πολιτιστικούς δεσμούς, δεν είναι απλώς πολιτική: είναι ένα σχέδιο για διαρκή σταθερότητα και κοινή ευημερία, καθοδηγούμενο από αισιοδοξία και κοινό σκοπό. Ας συνεχίσουμε να συνεργαζόμαστε για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, να φέρουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στην περιοχή και να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των λαών των δύο υπέροχων χωρών μας», κατέληξε.