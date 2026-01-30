Τζέφρι Επστάιν: Στη «φόρα» 3 εκατομμύρια έγγραφα - Ανταλλαγή email με τον πρίγκιπα Άντριου

Το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ ανακοίνωσε την Παρασκευή (30.01.2026) τη δημοσιοποίηση σχεδόν τριών εκατομμυρίων εγγράφων που αφορούν τον Τζέφρι Επστάιν.

Πρόκειται για την τελευταία προσπάθεια της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ να συμμορφωθεί με τον νόμο που ψηφίστηκε τον Νοέμβριο του 2025 και απαιτούσε να δοθούν στη δημοσιότητα όλα τα αρχεία της υπόθεσης μέχρι τις 19 Δεκεμβρίου 2025.

Ο υφυπουργός Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, Τοντ Μπλανς διευκρίνισε ότι σε αυτήν την τελευταία «παρτίδα» των εγγράφων για τον Τζέφρι Επστάινπεριλαμβάνονται περισσότερα από 2.000 βίντεο και 180.000 φωτογραφίες, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων θεωρείται «πορνογραφικό υλικό».

Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Μπλανς είπε ότι έχουν καλυφθεί τα πρόσωπα των γυναικών που εικονίζονται στα βίντεο και τις φωτογραφίες, εκτός από εκείνο της συνεργού του Επστάιν, της Γκισλέν Μάξγουελ, που έχει καταδικαστεί για την υπόθεση.

Ένα από τα έγγραφα που δόθηκε στις 30 Ιανουαρίου στη δημοσιότητα δείχνει ανταλλαγή email μεταξύ του Τζέφρι Επστάιν και του πρίγκιπα Άντριου(Άντριου Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ) τον Αύγουστο του 2010, στην οποία γίνεται αναφορά σε μία «όμορφη» 26χρονη Ρωσίδα, την οποία ο καταδικασμένος σεξουαλικός εγκληματίας προτείνει για δείπνο.

Email που ήρθαν στη δημοσιότητα δείχνουν ότι ο πρίγκιπας Άντριου είχε καλέσει τον Τζέφρι Επστάιν να συναντηθούν στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ τον Σεπτέμβριο του 2010.

Κατά την εξέταση των νέων αρχείων της υπόθεσης Επστάιν που δόθηκαν στη δημοσιότητα, εντοπίστηκε φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται κορνιζαρισμένο πορτρέτο του δισεκατομμυριούχου Μπιλ Γκέιτς, δίπλα σε δύο πρόσωπα γυναικών, των οποίων τα χαρακτηριστικά έχουν καλυφθεί.