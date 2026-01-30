Το μοιραίο ξημέρωμα στη “Βιολάντα”: Νέα ντοκουμέντα και οι δύο λάμψεις πριν την έκρηξη

Πέντε μέρες μετά τη φονική έκρηξη που στέρησε τη ζωή σε 5 εργαζόμενες γυναίκες στο εργοστάσιο «Βιολάντα», νέα στοιχεία έρχονται στο φως για εκείνο το μοιραίο ξημέρωμα στα Τρίκαλα…

Ο χώρος που έγινε τάφος για τα 5 θύματα της τραγωδίας, παραμένει αποκλεισμένος ενώ το φως της δημοσιότητας βλέπουν οι φωτογραφίες από τη στιγμή που αποκαλύφθηκε η μοιραία διαρροή προπανίου.

Στις εικόνες που δημοσιοποίησε το MEGA, φαίνονται οι πυροσβέστες που έσκαψαν και εντόπισαν τη διαρροή προπανίου. Στα χέρια τους κρατούν το ειδικό μηχάνημα που εντοπίζει τέτοιου είδους διαρροές ενώ δίπλα στο σημείο της ανασκαφής διακρίνεται έντονο κίτρινο χρώμα.

Ταυτόχρονα, δημοσιοποιείται και ένα νέο βίντεο από τη στιγμή που έγινε το δυστύχημα στο εργοστάσιο, στο οποίο δε φαίνεται μία αλλά δύο εκρήξεις.