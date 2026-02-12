Κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ξανά το απόγευμα- Πότε θα μας επιτρέψει ο καιρός να ψήσουμε

Διπλό το κύμα κακοκαιρίας που προκαλεί βροχές ανήμερα της Τσικνοπέμπτης
Σε εξέλιξη το διπλό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει με βροχές και καταιγίδες ολόκληρη την Ελλάδα, από το βράδυ της Τετάρτης. Και σήμερα ο καιρός είναι βροχερός, με το δεύτερο χτύπημα του χαμηλού βαρομετρικού να χτυπά αρκετές περιοχές της χώρα μας από το απόγευμα.
Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του πως η δεύτερη κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά.
Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κατάλληλη στιγμή για κάρβουνα, θράκα και κάθε έθιμο της Τσικνοπέμπτης, θα είναι το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα.
«Περνά η πρώτη διαταραχή (Α) ανατολικά και ακολουθεί η δεύτερη (Β) που έρχεται από τα δυτικά. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τα κάρβουνα στη θράκα. Καλή σας μέρα!», αναφέρει συγκεκριμένα.
Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:
Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο και έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει το απόγευμα θα βρεθούν 7 περιοχές: Δυτική και νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αλλά και Θράκη.
Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:
