Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη Πατρινό Καρναβάλι 2026
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ξανά το απόγευμα- Πότε θα μας επιτρέψει ο καιρός να ψήσουμε

Κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άν...

Διπλό το κύμα κακοκαιρίας που προκαλεί βροχές ανήμερα της Τσικνοπέμπτης

Σε εξέλιξη το διπλό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει με βροχές και καταιγίδες ολόκληρη την Ελλάδα, από το βράδυ της Τετάρτης. Και σήμερα ο καιρός είναι βροχερός, με το δεύτερο χτύπημα του χαμηλού βαρομετρικού να χτυπά αρκετές περιοχές της χώρα μας από το απόγευμα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του πως η δεύτερη κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κατάλληλη στιγμή για κάρβουνα, θράκα και κάθε έθιμο της Τσικνοπέμπτης, θα είναι το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα.

«Περνά η πρώτη διαταραχή (Α) ανατολικά και ακολουθεί η δεύτερη (Β) που έρχεται από τα δυτικά. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τα κάρβουνα στη θράκα. Καλή σας μέρα!», αναφέρει συγκεκριμένα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες:

 

Όπως αναφέρει το επικαιροποιήμενο και έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, στο επίκεντρο της κακοκαιρίας που θα χτυπήσει το απόγευμα θα βρεθούν 7 περιοχές: Δυτική και νότια Πελοπόννησο, νησιά του Ιονίου, Κρήτη, Κυκλάδες, Δωδεκάνησα, νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου αλλά και Θράκη.

Δείτε που θα πνέουν ισχυροί οι άνεμοι:

Ειδήσεις Τώρα

Λένα Παπαληγούρα: Συντετριμμένη από τον θάνατο του πατέρα της

Καρναβάλι Των Μικρών 2026: Η μεγάλη γιορτή! Όσα πρέπει να γνωρίζετε για την παρέλαση της Κυριακής

Χατζή-Γιώργης ο Αθωνίτης και Τύχων Αγιορείτης, οι δύο μοναχοί που έγιναν Άγιοι

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καιρός Κακοκαιρία Πάτρα-Δυτική Ελλάδα
Ειδήσεις
Κοινωνία
["\u039a\u03b1\u03b9\u03c1\u03cc\u03c2","\u039a\u03b1\u03ba\u03bf\u03ba\u03b1\u03b9\u03c1\u03af\u03b1","\u03a0\u03ac\u03c4\u03c1\u03b1-\u0394\u03c5\u03c4\u03b9\u03ba\u03ae \u0395\u03bb\u03bb\u03ac\u03b4\u03b1"]
820855
Follow us on Facebook
Follow us on Facebook

Ειδήσεις