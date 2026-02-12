Κακοκαιρία: Καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ξανά το απόγευμα- Πότε θα μας επιτρέψει ο καιρός να ψήσουμε

Σε εξέλιξη το διπλό κύμα κακοκαιρίας που πλήττει με βροχές και καταιγίδες ολόκληρη την Ελλάδα, από το βράδυ της Τετάρτης. Και σήμερα ο καιρός είναι βροχερός, με το δεύτερο χτύπημα του χαμηλού βαρομετρικού να χτυπά αρκετές περιοχές της χώρα μας από το απόγευμα.

Ο Θοδωρής Κολυδάς αναφέρει σε ανάρτησή του πως η δεύτερη κακοκαιρία έρχεται από τα δυτικά.

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, η κατάλληλη στιγμή για κάρβουνα, θράκα και κάθε έθιμο της Τσικνοπέμπτης, θα είναι το μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα.

«Περνά η πρώτη διαταραχή (Α) ανατολικά και ακολουθεί η δεύτερη (Β) που έρχεται από τα δυτικά. Μεσημέρι και νωρίς το απόγευμα τα κάρβουνα στη θράκα. Καλή σας μέρα!», αναφέρει συγκεκριμένα.

Δείτε που θα βρέξει τις επόμενες ώρες: