Η πρώτη κατολίσθηση στην μίνι Περιμετρική από την κατασκευή της- Τι λέει ο Φωκίων Ζαΐμης

Για πρώτη φορά από την κατασκευή της Μίνι Περιμετρικής της Πάτρας, σημειώθηκε κατολισθητικό φαινόμενο και μάλιστα σε μικρή απόσταση από τον αστικό ιστό της πόλης, προκαλώντας αναστάτωση και προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας, στο σημείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Πέμπτης υπήρξε ενημέρωση προς τις αρμόδιες αρχές ότι φερτά υλικά είχαν καταλήξει στο οδόστρωμα, λίγα μέτρα μετά τα σχολεία, στον κόμβο Κουρτέση, στη δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας. Η πτώση χωμάτων και φερτών υλικών είχε ως αποτέλεσμα να κλείσει το συγκεκριμένο τμήμα του δρόμου.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν συνεργεία της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, τα οποία προχώρησαν στην απομάκρυνση των χωμάτων και στον καθαρισμό του οδοστρώματος. Μετά από συντονισμένες ενέργειες, η κυκλοφορία αποκαταστάθηκε περίπου τρεις ώρες αργότερα, τις πρώτες πρωινές ώρες.

Όπως επισημαίνει στο thebest.gr ο Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης: «Πράγματι, για πρώτη φορά είχαμε κατολίσθηση στη Μίνι Περιμετρική. Λόγω των βροχών κατέβηκαν χώματα και φερτά υλικά από το βουνό. Τα συνεργεία μας πήγαν αμέσως στο σημείο και μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες είχαν καθαρίσει το οδόστρωμα. Σύμφωνα με όσα βλέπουμε, δεν αποκλείεται να υπάρξει πάλι πρόβλημα στο ίδιο σημείο και θέλει προσοχή. Υπάρχει ένα πλέγμα, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο είναι ικανό να συγκρατήσει το βουνό, οπότε το έχουμε δώσει ήδη στην Τεχνική Υπηρεσία για να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε».

Σε ό,τι αφορά την οριακή υπερχείλιση του ποταμού Γλαύκου, αλλά και τα αναχώματα στις κοίτες του Χάραδρου ποταμού, ο κ. Ζαΐμης εμφανίζεται καθησυχαστικός: «Μέχρι στιγμής και τα δύο σημεία είναι υπό έλεγχο. Υπάρχουν εργολάβοι στα σημεία, δεν θεωρώ ότι θα έχουμε πρόβλημα. Παραμένουμε, ωστόσο, σε επιφυλακή, καθώς οι καιρικές συνθήκες εξακολουθούν να απαιτούν αυξημένη προσοχή».