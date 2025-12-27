Μεσολόγγι: Έφυγε ξαφνικά ο διακεκριμένος επιστήμονας Ασημάκης Ν. Γριβόπουλος

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια
Σοκ έχει προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου ο αιφνίδιος θάνατος του 54χρονου Ασημάκη Ν. Γριβόπουλου, ενός ανθρώπου με σπουδαία επιστημονική πορεία, που εντοπίστηκε νεκρός σήμερα στο σπίτι του.
Ένας ακόμη ξαφνικός θάνατος έρχεται να βυθίσει στο πένθος την κοινωνία της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.
Ο 54χρονος Ασημάκης Ν. Γριβόπουλος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, όταν οι οικείοι του, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν νέα του, ζήτησαν τη συνδρομή κλειδαρά και την παρουσία αστυνομικών προκειμένου να παραβιαστεί η πόρτα.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, με την καρδιά να φαίνεται ότι τον πρόδωσε αιφνιδίως.
Ο Ασημάκης Γριβόπουλος υπήρξε αριστούχος απόφοιτος του Τμήματος Φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και διέθετε μια ξεχωριστή ακαδημαϊκή και ερευνητική πορεία που τον οδήγησε σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά κέντρα σε Ηνωμένες Πολιτείες, Ευρώπη και Αυστραλία.
Είχε επίσης δραστηριοποιηθεί για ορισμένα χρόνια και στην Ελλάδα, προσφέροντας τις γνώσεις και την εμπειρία του στη διδασκαλία και την έρευνα.
Η απώλειά του αφήνει πίσω του βαθιά θλίψη όχι μόνο στους συγγενείς και φίλους του, αλλά και σε όσους γνώρισαν την επιστημονική του αξία και το ήθος του.
Περισσότερες πληροφορίες για τα αίτια του θανάτου και τις λεπτομέρειες της εξόδιου ακολουθίας αναμένονται τις επόμενες ώρες.
πηγη messolonghinews.gr/
