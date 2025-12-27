Μεσολόγγι: Έφυγε ξαφνικά ο διακεκριμένος επιστήμονας Ασημάκης Ν. Γριβόπουλος

Σοκ έχει προκαλεί στην τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου ο αιφνίδιος θάνατος του 54χρονου Ασημάκη Ν. Γριβόπουλου, ενός ανθρώπου με σπουδαία επιστημονική πορεία, που εντοπίστηκε νεκρός σήμερα στο σπίτι του.

Ένας ακόμη ξαφνικός θάνατος έρχεται να βυθίσει στο πένθος την κοινωνία της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου.

Ο 54χρονος Ασημάκης Ν. Γριβόπουλος βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του, όταν οι οικείοι του, ανήσυχοι επειδή δεν είχαν νέα του, ζήτησαν τη συνδρομή κλειδαρά και την παρουσία αστυνομικών προκειμένου να παραβιαστεί η πόρτα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο θάνατός του οφείλεται πιθανότατα σε παθολογικά αίτια, με την καρδιά να φαίνεται ότι τον πρόδωσε αιφνιδίως.