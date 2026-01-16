Βίντεο αποτυπώνει για πρώτη φορά μέλη φυλής που ζουν στον Αμαζόνιο

Ένα σπάνιο βίντεο στο οποίο φαίνονται για πρώτη φορά καθαρά μέλη φυλής που ζουν απομωνομένα στον Αμαζόνιο, έδωσε στη δημοσιότητα ο Αμερικανός περιβαλλοντολόγος Paul Rosolie.

Στο βίντεο εμφανίζονται τα μέλη της φυλής του Αμαζονίου, δίπλα σε παραλία να παρατηρούν τρομοκρατημένα την ομάδα του περιβαλλοντολόγου. Αν και στην αρχή φαίνονται να φοβούνται και να μιλούν μεταξύ τους με αγωνία, στη συνέχεια το άγχος φεύγει και ξεκινούν να κάνουν αστεία μεταξύ τους, δείχνοντας τους επιστήμονες με την «περίεργη» όψη και ρούχα.

Ο περιβαλλοντολόγος, μιλώντας στο podcast του Lex Fridman αποκάλυψε πως αυτή ήταν μία από τις πιο έντονες στιγμές στην πορεία του.

Περιγράφοντας την σπάνια συνάντησή τους, είπε πως προσπαθούσε να αποκωδικοποιήσει τη γλώσσα του σώματός τους ενώ εκείνοι φαίνονταν σαν να ένιωθαν απειλή.