Αλλαγές στο Gmail από το 2026- Ποιες λειτουργίες καταργούνται

Σημαντική αλλαγή που αφορά τους χρήστες του Gmail ανακοίνωσε η Google. Από τον Ιανουάριο του 2026, η υπηρεσία θα σταματήσει να λειτουργεί ως email client και webmail για λογαριασμούς τρίτων παρόχων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, το Gmail δεν θα υποστηρίζει πλέον συγκεκριμένες λειτουργίες που επιτρέπουν τη διαχείριση άλλων λογαριασμών μέσα από την πλατφόρμα.

Οι λειτουργίες που καταργούνται

Η πρώτη αλλαγή αφορά το Gmailify, δηλαδή τη δυνατότητα σύνδεσης και διαχείρισης λογαριασμών email τρίτων παρόχων, όπως Outlook, Yahoo ή επαγγελματικά emails με δικό τους domain, μέσα από το Gmail.

Παράλληλα, καταργείται και ο έλεγχος αλληλογραφίας μέσω POP, που επιτρέπει τη λήψη μηνυμάτων από άλλους λογαριασμούς email στον Gmail λογαριασμό του χρήστη.

Ποιους επηρεάζει η αλλαγή

Όσοι χρησιμοποιούν το Gmail ως email client για να διαχειρίζονται επαγγελματικούς ή άλλους λογαριασμούς, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι ήδη συνδεδεμένοι λογαριασμοί τρίτων παρόχων θα σταματήσουν να συγχρονίζονται από το 2026.

Αντίθετα, οι χρήστες που διαθέτουν αποκλειστικά προσωπικό λογαριασμό Google, όπως π.χ. [email protected], δεν επηρεάζονται από την αλλαγή και δεν χρειάζεται να προβούν σε καμία ενέργεια.

Τι μπορούν να κάνουν οι χρήστες

Για όσους χρησιμοποιούν το Gmail για τη διαχείριση άλλων email λογαριασμών, υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις ώστε να συνεχιστεί απρόσκοπτα η πρόσβαση στα μηνύματα.

1. Επιλογή διαφορετικού email client

Μπορείτε να στραφείτε σε εφαρμογές όπως το Outlook (Microsoft) ή το Thunderbird (Mozilla), οι οποίες υποστηρίζουν πλήρως τον συγχρονισμό επαγγελματικών λογαριασμών email.

2. Ρύθμιση μέσω IMAP/SMTP

Ακολουθήστε τις διαθέσιμες οδηγίες στο διαδίκτυο για να συνδέσετε τον λογαριασμό σας στον νέο client και να διατηρήσετε τον συγχρονισμό των μηνυμάτων.

Με αυτόν τον τρόπο, οι χρήστες θα μπορούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν και να αποστέλλουν emails χωρίς να επηρεάζονται από τις επερχόμενες αλλαγές της Google.