IRIS: Έρχεται αύξηση του ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών στα 1.000 ευρώ

Διπλασιασμό του ορίου μεταφοράς χρημάτων μεταξύ ιδιωτών μέσω IRIS προβλέπει ο σχεδιασμός της ΔΙΑΣ, «λύνοντας» έτσι τα χέρια πολλών πολιτών που χρειάζεται να μεταφέρουν μεγαλύτερα ποσά από όσα προβλέπουν τα ισχύοντα όρια.

Συγκεκριμένα, από τις 15.01.2026 ανεβαίνει στα 1.000 ευρώ το ημερήσιο όριο στις άμεσες μεταφορές χρημάτων μεταξύ ιδιωτών μέσω IRIS, από τα 500 ευρώ που ισχύουν σήμερα. Στο ίδιο πακέτο αλλαγών προβλέπεται μηνιαίο πλαφόν 5.000 ευρώ στις μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (P2P), ενώ από την ίδια ημερομηνία στα 1.000 ευρώ θα αυξηθεί και το διακριτό ημερήσιο όριο για πληρωμές προς ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις (P2Pro), χωρίς μηνιαίο «κόφτη».

Στις μεταφορές μεταξύ ιδιωτών, το IRIS P2P παραμένει η πιο μαζική χρήση. Οι ενεργοί χρήστες φτάνουν τα 4,25 εκατ., με τις ημερήσιες εγγραφές να κινούνται πάνω από τις 2.000. Σε καθημερινή βάση εκτελούνται κατά μέσο όρο περίπου 300.000 μεταφορές, ενώ έχει καταγραφεί και ημερήσιο ρεκόρ 500.000 συναλλαγών. Στις πληρωμές προς επαγγελματίες, η εγγεγραμμένη βάση προσεγγίζει τις 580.000, με έως 15.000 συναλλαγές ημερησίως.

Για το 2025, η ΔΙΑΣ εκτιμά ότι θα κλείσει με περίπου 540 εκατ. συναλλαγές μέσω των διατραπεζικών υπηρεσιών της, συνολικής αξίας περίπου 520 δισ. ευρώ. Σε επίπεδο IRIS, η πρόβλεψη ανεβάζει τις συναλλαγές στα 120 εκατ., αξίας περίπου 11 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 4,5 δισ. ευρώ αποδίδονται στο IRIS Commerce.

Το επόμενο βήμα μεταφέρεται εκτός συνόρων, καθώς έχει ανακοινωθεί ότι το IRIS θα ενταχθεί στο ευρωπαϊκό δίκτυο EuroPA, αρχικά με την υπηρεσία P2P, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.