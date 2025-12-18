Έρχεται κακοκαιρία από το Σάββατο 20/12 με βροχές και πτώση της θερμοκρασίας, ποιες περιοχές επηρεάζονται

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα Χριστούγεννα

Όλο και πιο χειμωνιάτικο γίνεται το σκηνικό του καιρού στη χώρα, όσο πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα αλλά και την Πρωτοχρονιά. Πιο αναλυτικά: Το τριήμερο Τετάρτης - Παρασκευής (17-19/12), δεν προβλέπονται βροχές στη χώρα και μάλιστα στις περισσότερες περιοχές της θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι δεν αναμένεται να ξεπεράσουν τα 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Το Σάββατο (20/12), αναμένεται αρκετή συννεφιά στη χώρα και μάλιστα στις κεντρικές και κυρίως στις νότιες περιοχές της δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν Α-ΒΑ στα βόρεια και ΝΑ στα νότια με ένταση ως τα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Μαρουσάκης: Κακοκαιρία μέσα στο Σαββατοκύριακο, επηρεάζονται ανατολικά και νότια

Ο γνωστός μετεωρολόγος είχε επισημάνει ήδη από τις προηγούμενες προγνώσεις του, ότι αναμένεται αλλαγή του καιρού καθώς ανοίγει ο «δρόμος» προς τις κακοκαιρίες από τις επόμενες ημέρες.

Η ανάρτηση του Κλέαρχου Μαρουσάκη

«Νέα κακοκαιρία από τον Κόλπο της Σύρτης. Μετά από αρκετές ημέρες απουσίας αξιόλογων βροχοπτώσεων μιας και το ατμοσφαιρικό βουνό που απλώνεται από πάνω μας έχει κλείσει το δρόμο για τις κακοκαιρίες, βαρομετρικό χαμηλό από τον κόλπο της Σύρτης έρχεται για να “ξεκλειδώσει” την πόρτα και να ανοίξει ο δρόμος για μια σειρά από κακοκαιρίες που ενδεχομένως μας οδηγήσουν με εξάρσεις και υφέσεις ακόμη και στις πρώτες ημέρες του νέου έτους. Μένοντας όμως στα πιο κοντινά μας, αξίζει να σημειώσουμε ότι η κακοκαιρία που θα μας απασχολήσει το Σαββατοκύριακο θα επικεντρωθεί κυρίως προς τα ανατολικά και νότια όπου εκεί θα δούμε τα πιο έντονα φαινόμενα. Δυτικότερα και βορειότερα το πεδίο υψηλών βαρομετρικών πιέσεων θα λειτουργήσει ανασταλτικά στην ανάπτυξη έντονων – επικίνδυνων φαινομένων. Αξίζει να σημειώσουμε ότι αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα συνοδευτεί και από χαμηλής έντασης ψυχρή εισβολή γεγονός που θα οδηγήσει σε υποχώρηση του υδραργύρου κάτι που ίσως θα ευνοήσει τις χιονοπτώσεις σε ψηλά βουνά. Σαββατοκύριακο με βροχές

Να σημειωθεί ότι ο Κλέαρχος Μαρουσάκης μιλώντας στο Open ανέφερε ότι ο καιρός γίνεται πιο χειμωνιάτικος, με το σκηνικό να αλλάζει τις επόμενες ημέρες και τον δρόμο να ανοίγει για διαδοχικές κακοκαιρίες. Οπως επισημαίνει από το μεσημέρι του Σαββάτου και κυρίως την Κυριακή θα υπάρξει αλλαγή του καιρού με βροχές και καταιγίδες. Θα χτυπήσουν στη δυτική, κεντρική, νότια και ανατολική χώρα. Περιοχές όπως το Ιόνιο, η Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο, η Αττικοβοιωτία και η Εύβοια φαίνεται να δέχονται τα πιο έντονα φαινόμενα, τα οποία τοπικά μπορεί να είναι ισχυρά. Αναφορικά με την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων περιμένουμε κακοκαιρία φθινοπωρινού τύπου, με πολλές βροχές στα πεδινά και χιόνια κυρίως στα ορεινά. Σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και, αν δεν αλλάξουν τα προγνωστικά στοιχεία, η Πρωτοχρονιά θα βρει τη χώρα με πιο καθαρά χειμωνιάτικες συνθήκες. Τα φαινόμενα αυτά, θα είναι πιο έντονα από το ύψος της Λαμίας και πιο νότια, ενώ κεντρικό, νότιο Ιόνιο, η περιοχή της Πελοποννήσου, οι Κυκλάδες, η Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, το ανατολικό Αιγαίο και η Αττικοβοιωτία μαζί με την Εύβοια, αναμένεται θα δεχτούν τις περισσότερες βροχές και καταιγίδες. Με αυτή την κακοκαιρία, ανοίγει ο «δρόμος» και για τις επόμενες μέσα στις γιορτές και πλησιάζουμε κοντά στην αλλαγή του χρόνου με πιο χειμωνιάτικο καιρικό μοτίβο, όπως αναφέρει. Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, παραμονή των Χριστουγέννων, ανήμερα και την επομένη ημέρα, φαίνεται ότι θα έχουμε αρκετές βροχές και θα περάσει μία κακοκαιρία, η οποία θα φέρει πολλές βροχές. Τέλος, χιόνια θα κάνουν την εμφάνισή τους κυρίως στα ψηλά βουνά, σταδιακά η θερμοκρασία θα πέφτει και το σκηνικό θα γίνεται πιο χειμωνιάτικο.

Χριστούγεννα με βροχές και Πρωτοχρονιά με κρύο Καθώς πλησιάζουν οι γιορτές, η πρώτη εκτίμηση του μετεωρολόγου Γιώργου Τσατραφύλλια για τον καιρό μιλά για λίγες βροχές την ημέρα των Χριστουγέννων και τάση για πιο κρύες συνθήκες από την Παρασκευή 26/12 έως την Πρωτοχρονιά. Η πρώτη επιστημονική εκτίμηση για την εξέλιξη του καιρού κατά την περίοδο των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προειδοποιεί για: -Λίγες βροχές και μικρή πτώση θερμοκρασίας πριν τα Χριστούγεννα. -Σταδιακή αύξηση βροχών και ισχυροί νοτιάδες σε διάφορες περιοχές. -Χιονοπτώσεις στα χιονοδρομικά κέντρα. -Σχετικά σταθερές θερμοκρασίες την ημέρα των Χριστουγέννων. -Τάση για πιο κρύες καταστάσεις από 26/12 έως Πρωτοχρονιά. Ειδικότερα, σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας σε σχετική ανάρτηση: «Χριστούγεννα με καιρικές ανατροπές

Καλημέρα!

✅ Καθώς πλησιάζουμε προς τα Χριστούγεννα, ήδη γράφονται –και θα συνεχίσουν να γράφονται– πολλά για την εξέλιξη του καιρού.

✅ Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος να θέλει να γνωρίζει με τι καιρό θα ταξιδέψει ή θα γιορτάσει τις ημέρες αυτές, κάτι που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για πολλούς «παρόχους πληροφορίας». ? Παρά τις πιέσεις, δεν μπορώ ακόμη να δώσω με βεβαιότητα απαντήσεις για τον καιρό των Χριστουγέννων, καθώς η επιστημονική πρόγνωση έχει συγκεκριμένα όρια.

?Ωστόσο θα προσπαθήσω να δώσω μια πρώτη τάση-εκτίμηση.

?Σάββατο 20/12 -Δευτέρα 22/12 :

Λίγες βροχές κεντρικά και νότια - μικρή πτώση της θερμοκρασίας

?Τρίτη 23/12 -Τετάρτη 24/12 :

θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή -περισσότερες βροχές δυτικά-βόρεια-ανατολικό Αιγαίο- ισχυροί νοτιάδες -χιόνια στα χιονοδρομικά

?Χριστούγεννα :

Θερμοκρασία χωρίς ιδιαίτερη μεταβολή-λίγες βροχές στα κεντρικα και νοτια.

?Παρασκευή 26/12 -Πρωτοχρονιά:

Τάση για πιο κρύες καταστάσεις».

