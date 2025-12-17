Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Αγρίνιο: Σύλληψη 17χρονου για επεισόδιο σε σχολείο - Εξύβρισε και απείλησε εκπαιδευτικούς

Αγρίνιο: Σύλληψη 17χρονου για επεισόδιο ...

Δικογραφία και σε βάρος της μητέρας του για παραμέληση εποπτείας

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος, μαθητής του σχολείου, φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε εκπαιδευτικούς, ενώ επιχείρησε να επιτεθεί στον διευθυντή του ιδρύματος, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: 9χρονος και 12χρονος επιτέθηκαν σε 19χρονη για να την ληστέψουν!

Συντάξεις και επιδόματα πριν από τα Χριστούγεννα: Πότε καταβάλλονται

Οι γιατροί προειδοποιούν για την αύξηση κρουσμάτων «σούπερ γρίπης»

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Αγρίνιο Επεισόδιο

Ειδήσεις