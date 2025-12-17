Αγρίνιο: Σύλληψη 17χρονου για επεισόδιο σε σχολείο - Εξύβρισε και απείλησε εκπαιδευτικούς

Στη σύλληψη ενός 17χρονου προχώρησαν το απόγευμα της Δευτέρας στο Αγρίνιο αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Αιτωλικού και του Αστυνομικού Σταθμού Γαβαλούς, ύστερα από περιστατικό που σημειώθηκε σε σχολική μονάδα.

Σύμφωνα με τις αρχές, ο ανήλικος, μαθητής του σχολείου, φέρεται να εξύβρισε και να απείλησε εκπαιδευτικούς, ενώ επιχείρησε να επιτεθεί στον διευθυντή του ιδρύματος, χωρίς να προκληθεί τραυματισμός.

Για την ίδια υπόθεση συνελήφθη και η μητέρα του 17χρονου, σε βάρος της οποίας σχηματίστηκε δικογραφία για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού.