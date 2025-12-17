Λευκάδα: 50χρονος κατάπιε ναρκωτικά για να αποφύγει τη σύλληψη και πέθανε

Τραγικό θάνατο βρήκε ένας 50χρονος στη Λευκάδα όταν προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψή του κατά τον έλεγχο αστυνομικών.

Σύμφωνα με όσα μεταδόθηκαν από τον ANT1, αστυνομικοί σταμάτησαν τον 50χρονο άνδρα για έλεγχο, την ώρα που κινούνταν με το αυτοκίνητό του σε δρόμο του νησιού.

Ωστόσο, κατά τον έλεγχο της αστυνομίας, ο 50χρονος φέρεται να κατάπιε ένα μπαλάκι που πιθανότητα περιείχε ναρκωτικά προσπαθώντας να αποφύγει τη σύλληψή του.