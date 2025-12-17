Θλίψη στην Οινόη για τον πρόωρο χαμό του 33χρονου Βασίλη Αστέρη

Βαθιά θλίψη έχει σκορπίσει στην Οινόη Ηλείας και την ευρύτερη περιοχή η είδηση του πρόωρου θανάτου του Βασίλη Αστέρη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μόλις σε ηλικία 33 ετών.

Ο εκλιπών, με καταγωγή από την Οινόη, ήταν ιδιαίτερα αγαπητός στην τοπική κοινωνία, με όσους τον γνώριζαν να κάνουν λόγο για έναν εργατικό, αξιόλογο άνθρωπο και αφοσιωμένο οικογενειάρχη.

Ο Βασίλης Αστέρης αφήνει πίσω του τη σύζυγό του Χριστίνα, τη μικρή του κόρη Ασημίνα, τους γονείς, τα αδέλφια, τα ανίψια και τους λοιπούς συγγενείς του, οι οποίοι βιώνουν ανείπωτο πόνο από την απώλειά του.

Η κηδεία του θα τελεστεί σήμερα, Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025, στις 11:30 το πρωί, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στην Οινόη Ηλείας, όπου συγγενείς, φίλοι και γνωστοί θα πουν το τελευταίο «αντίο»