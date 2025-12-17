Αρνήθηκαν τις κατηγορίες αναισθησιολόγος και νοσηλευτής για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας

Την πλήρη άρνησή τους στις κατηγορίες που τους αποδίδονται δήλωσαν, κατά την απολογία τους, η γιατρός- αναισθησιολόγος και ο νοσηλευτής που κάθονται στο εδώλιο του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Πατρών για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από την Ηλεία.

Η υπόθεση αφορά τον θάνατο της νεαρής γυναίκας, η οποία έχασε τη ζωή της τον Ιούνιο του 2020, λίγο μετά τη γέννηση του παιδιού της στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών. Οι δύο κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από συγκλίνουσα αμέλεια.

Κατά τη διάρκεια της χθεσινής συνεδρίασης, τόσο η αναισθησιολόγος όσο και ο νοσηλευτής ανέπτυξαν τους ισχυρισμούς τους, απορρίπτοντας κάθε ευθύνη για το τραγικό αποτέλεσμα και υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ιατρικά πρωτόκολλα.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, το δικαστήριο αποφάσισε τη διακοπή της διαδικασίας για μετά τις γιορτές, οπότε και αναμένεται η αγόρευση της Εισαγγελέως της έδρας και στη συνέχεια η έκδοση της απόφασης.