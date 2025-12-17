Πόσα χρόνια θα συντηρείται η αρχή της περιμετρικής Πατρών, στον κόμβο Κ1; ΦΩΤΟ

Ειδικά όσοι κινούνται στην οδό Πανεπιστημίου και περνούν κάτω από τη σύνδεση με την περιμετρική Πατρών, το έχουν προσέξει και απορούν για τη διάρκεια που μπορεί να διαρκέσει ένα έργο συντήρησης.

Ο λόγος για τα έργα συντήρησης των τμημάτων του κόμβου Κ1 στην αρχή της περιμετρικής της Πάτρας στα Μποζαΐτικα, όπου οι σκαλωσιές παραμένουν ανεπτυγμένες εδώ και χρόνια, εργασίες ωστόσο δεν γίνονται διαρκώς. Οδηγοί αλλά και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής των Μποζαΐτίκων και του Ρίου αναρωτιούνται αν τελικά είναι τόσο μεγάλες οι φθορές στα σημεία που εδράζονται στις τσιμεντένιες βάσεις, οι δύο κλάδοι της αρχής της περιμετρικής της Πάτρας, ή απλά οι εργασίες πρέπει να επαναλαβάνονται διαρκώς καθώς υπάρχει πρόβλημα στο σημείο.