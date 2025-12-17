Δημοσιογράφος μήνυσε τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά για ξυλοδαρμό- Αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου

Για ξυλοδαρμό σε βάρος Έλληνα δημοσιογράφου κατηγορείται ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παππάς, ο οποίος αναζητείται στο πλαίσιο του αυτοφώρου.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλλει το news247.gr, ο δημοσιογράφος του μέσου δέχτηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή καθώς βρισκόταν σε δημοσιογραφική αποστολή στο Στρασβούργο.

Το περιστατικό, σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, συνέβη σε ένα μπαρ στο Στρασβούργο, όπου είχαν πάει οι δημοσιογράφοι της αποστολής, το βράδυ της Τρίτης περίπου στις 23:30 τοπική ώρα.

Όπως καταγγέλλει η ιστοσελίδα, «ο δημοσιογράφος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν.

Ο ευρωβουλευτής, καθώς περνούσε από δίπλα του, ο δημοσιογράφος και χωρίς να έχει προηγηθεί οτιδήποτε του… έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε λόγο λέγοντας του “μη με ξαναακουμπήσεις”.

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να “βγουν έξω να λογαριαστούν”».

Σύμφωνα με την καταγγελία, «ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ένιωσε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων».

Τότε, ο δημοσιογράφος Νίκος Γιαννόπουλος του απευθύνθηκε φωνάζοντας του «τι κάνεις εκεί; Είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής».

«Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;» ήταν η απάντηση που φέρεται να έδωσε ο Νίκος Παππάς.

Σύμφωνα με την καταγγελία, ο Νίκος Γιαννόπουλος επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους άλλους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή Νίκο Παππά.

Στη συνέχεια βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Ν. Παππάς με συνεργάτες του). Ο Νίκος Παππάς φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του θύματος, με τον δημοσιογράφο να απομακρύνεται με συνάδελφό του και να επιστρέφει στο ξενοδοχείο του.

«Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε.

Σήμερα 17 Δεκεμβρίου, ο Νίκος Γιαννόπουλος, υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση» καταγγέλλει η ιστοσελίδα.