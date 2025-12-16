Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

/

Απώλεια δυναμικής στις κατασκευές στο τρίτο τρίμηνο 2025

Απώλεια δυναμικής στις κατασκευές στο τρ...

Ο δείκτες παραγωγής

Ήπια επιβράδυνση καταγράφεται στον κλάδο των κατασκευών το τρίτο τρίμηνο του 2025, παρά τη διατήρηση θετικού ετήσιου ρυθμού, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής.

Ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές αυξήθηκε σε ετήσια βάση κατά 3,3% σε σύγκριση με το τρίτο τρίμηνο του 2024, ωστόσο η επίδοση αυτή απέχει σημαντικά από την ισχυρή άνοδο 18,6% που είχε καταγραφεί την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, αποτυπώνοντας σαφή απώλεια δυναμικής στον κλάδο.

Την ίδια στιγμή, σε τριμηνιαία βάση, η εικόνα είναι αρνητική, καθώς ο δείκτης παραγωγής υποχώρησε κατά 2,3% σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025, έναντι οριακής μείωσης 0,1% που είχε σημειωθεί ένα χρόνο νωρίτερα. Αντίστοιχη τάση καταγράφεται και στα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, με τον σχετικό δείκτη να παρουσιάζει μείωση 1,1%, γεγονός που ενισχύει τις ενδείξεις κάμψης της δραστηριότητας κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αναλυτικότερα, η ετήσια αύξηση στη συνολική παραγωγή προήλθε κυρίως από την κατασκευή κτηρίων για κατοικίες και μη, όπου καταγράφηκε άνοδος 9,8%, καθώς και από τις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες με αύξηση 6,6%. Αντίθετα, τα έργα πολιτικού μηχανικού εμφάνισαν ετήσια μείωση 6%, συμβάλλοντας στην επιβράδυνση του γενικού δείκτη και αντανακλώντας τη συγκράτηση μεγάλων έργων υποδομής σε σχέση με το ιδιαίτερα υψηλό επίπεδο του 2024 .

Ειδήσεις Τώρα

«Φορο- καταιγίδα» Δεκεμβρίου: Τι πρέπει να πληρώσετε τις επόμενες ημέρες

Πλασματικά έτη και σύνταξη: Πώς μειώνεται το όριο ηλικίας έως και 7 χρόνια

Τι αλλάζει στις άδειες των εργαζομένων το 2026

 

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Οικοδομή ΕΛΣΤΑΤ

Ειδήσεις