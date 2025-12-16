Πάτρα: Πανηγυρίζει η ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου στην Πάτρα

Πολυπληθής και με ιστορία είναι η ενορία του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου εν Ζακύνθω, Πατρών που πανηγυρίζει στις 17 Δεκεμβρίου 2025. Σύμφωνα με το πρόγραμμα της θρησκευτικής πανήγυρης, απόψε Τρίτη 16/12, παραμονή της εορτής, τελείται στις 6 το απόγευμα ο πανηγυρικός, αρχιερατικός εσπερινός μετ' αρτοκλασίας και Θείου κηρύγματος, χοροστατούντος του Θεοφιλεστάτου Επισκόπου Κερνίτσης κ. Χρυσάνθου.

Θα ακολουθήσει στις 10 το βράδυ ιερά αγρυπνία έως περίπου τη 1 μετά τα μεσάνυχτα, ιερουργούντος του πανοσιολογιότατου αρχιμανδρίτη π. Αρτεμίου Αργυρόπουλου, πρωτοσύγκελου της Ιεράς Μητροπόλεως Πατρών, ο οποίος θα κηρύξει & το Θείο λόγο και θα αναφερθεί στον Άγιο Διονύσιο, Επίσκοπο Αιγίνης τον θαυματουργό που είναι ο Πολιούχος της Ζακύνθου.

Ανήμερα της εορτής, την Τετάρτη 17/12/2025 το πρωί στην πανηγυρική Θεία λειτουργία θα προεξάρχει ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος που θα κηρύξει και το Θείο λόγο ενώ στις 11 το πρωί θα τελέσει την Δοξολογία για το Πυροσβεστικό Σώμα και τους εκπροσώπους των αρχών και φορέων. Στον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου φυλάσσεται εικόνα των «Αγίων Τριών Παίδων εν Καμίνω», η μνήμη των οποίων τιμάται τη μέρα αυτή. Είναι οι Άγιοι Προστάτες του Πυροσβεστικού Σώματος.

Οι Τρεις Παίδες εν Καμίνω, είναι Άγιοι της Χριστιανικής Εκκλησίας, προερχόμενοι από την Παλαιά Διαθήκη. Ήσαν τρία εβραιόπουλα, ονόματι Ανανίας, Αζαρίας και Μισαήλ.

Ο εορτασμός στην ενορία του Αγίου Διονυσίου Πατρών θα ολοκληρωθεί στις 5.30 το απόγευμα της Τετάρτης 17/12 με τον εσπερινό και την παράκληση στον Άγιο Διονύσιο υπέρ της πόλεως, της ενορίας και των ευλαβών προσκυνητών, όπου θα ιερουργήσει ο αρχιμανδρίτης του Οικουμενικού θρόνου, π. Ανδρέας Θεοδωράτος.