Πάτρα: Σε κλίμα συγκίνησης το τελευταίο αντίο στον Παναγιώτη Ζέρβα- ΦΩΤΟ

Η κηδεία του ιδρυτή του Zervas Art Organization τελέστηκε παρουσία οικογένειας, φίλων και ανθρώπων της τέχνης

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης έγινε, το μεσημέρι της Τρίτης, η κηδεία του Παναγιώτη Μιλτ. Ζέρβα, ιδρυτή του Zervas Art Organization, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 63 ετών, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στον καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο της Πάτρας.

Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Ρίου, παρουσία συγγενών, φίλων και ανθρώπων της τέχνης που θέλησαν να αποχαιρετήσουν έναν άνθρωπο με μακρά και ουσιαστική παρουσία στον χώρο του πολιτισμού.

Ο Παναγιώτης Ζέρβας υπήρξε δραστήριος γκαλερίστας και ιδρυτής του Zervas Art Organization, μέσα από το οποίο στήριξε καλλιτέχνες και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, συμβάλλοντας στην προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας.

Τον εκλιπόντα αποχαιρέτησαν η σύζυγός του Αντιγόνη, τα παιδιά του Ειρήνη και Μιλτιάδης, η μητέρα του Ειρήνη, τα αδέλφια του, τα ανίψια και οι λοιποί συγγενείς.

 ΦΩΤΟ: Χάρης Καραβαγγέλης

