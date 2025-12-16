Παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη ΠΕ Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμη για την έλλειψη καρτών ταχογράφων

Επιστολή προς τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη απέστειλε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας, Φωκίων Ζαΐμης με αφορμή το πρόβλημα που έχει προκύψει με την αδυναμία έκδοσης καρτών ευφυούς ταχογράφου από το Υπουργείο.

Ο κ. Ζαΐμης με την επιστολή του ζητά να υπάρξει παρέμβαση του Υπουργείου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να ισχύσει και στις μεταφορές εμπορευμάτων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης η πρόβλεψη της εγκυκλίου που έχει υπογράψει ο κ. Κυρανάκης στις 2 Δεκεμβρίου 2025 για τις μεταφορές εντός της χώρας και που δίνει μεταβατική λύση στο πρόβλημα.

«Το θέμα που δημιουργείται είναι εξαιρετικά σοβαρό καθώς οι οδηγοί και μεταφορείς είναι ακάλυπτοι σήμερα απέναντι στους ελέγχους σε χώρες της Ε.Ε. Στην Αχαΐα έχουμε ήδη εταιρείες μεταφορών – logistics που αντιμετωπίζουν σημαντικά προβλήματα στις διεθνείς μεταφορές και στην ομαλή λειτουργία των εξαγωγών μας» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης.