Πάτρα: Δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης από τους Αλκοολικούς Ανώνυμους

Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι Πάτρας «Ελευθερία από τα δεσμά», σε συνεργασία με την Αλ-Ανων, την Ευαισθητοποίηση Κοινού της Αλ-Ανων και την Αλατην, διοργανώνουν ανοικτή ενημερωτική δράση στο κέντρο της Πάτρας, από τις 20 έως τις 22 Δεκεμβρίου 2025, με στόχο την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού γύρω από τον αλκοολισμό και τις δυνατότητες ανάρρωσης.

"Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι (Α.Α.) Πάτρας «Ελευθερία από τα δεσμά» με τη συμμετοχή της Αλ-Ανων (Οικογενειακές Ομάδες) Πάτρας, της Ευαισθητοποίησης Κοινού της Αλ-Ανων (Οικογενειακές Ομάδες) και της Αλατην (Ανήλικα Παιδιά Αλκοολικών) ανακοινώνουν την έναρξη μιας ανοικτής ενημερωτικής δράσης στον πεζόδρομο της Τριών Ναυάρχων, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 20 Δεκεμβρίου 2025 έως 22 Δεκεμβρίου 2025, με ώρες λειτουργίας 11:00 – 21:00 καθημερινά.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της δράσης θα λειτουργεί ειδικό ενημερωτικό κιόσκι επί της οδού Τριών Ναυάρχων και Μαιζώνος, όπου μέλη των Αλκοολικών Ανώνυμων και της Ευαισθητοποίησης Κοινού της Αλ-Ανων και της Αλατην θα βρίσκονται διαθέσιμα για να απαντούν σε ερωτήσεις, να διανέμουν ενημερωτικό υλικό και να συνομιλούν με όποιον επιθυμεί να ενημερωθεί για τον αλκοολισμό, την ανάρρωση και τον τρόπο λειτουργίας της Αδελφότητας των Α.Α.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει ως στόχο να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με το γεγονός ότι ο αλκοολισμός είναι μια προοδευτική και θανατηφόρα ασθένεια, αλλά και να μεταφέρει το μήνυμα ότι υπάρχει λύση. Οι Αλκοολικοί Ανώνυμοι προσφέρουν υποστήριξη σε όσους επιθυμούν να σταματήσουν το ποτό, μέσα από τις συναντήσεις τους, όπου μοιράζονται την εμπειρία τους, τη δύναμη και την ελπίδα που βρήκαν γνωρίζοντας το πρόγραμμα των Αλκοολικών Ανώνυμων. Η Ευαισθητοποίηση Κοινού της Αλ-Ανων και της Αλατην θα είναι εκεί για να προσφέρει ενημέρωση και ευαισθητοποίηση γύρω από το θέμα του αλκοολισμού για τις οικογένειες των αλκοολικών

Οι συναντήσεις των Α.Α. είναι ανοιχτές σε κάθε άνθρωπο που έχει την επιθυμία να σταματήσει το ποτό, ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου ή κοινωνικής κατάστασης.

Την Κυριακή 21/12/2025 και ώρα 19:00-20:30 θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή ομάδα Α.Α και Αλ-Ανων στο χώρο του δωματίου" αναφέρουν σε σχετική τους ανακοίνωση.

Στοιχεία Επικοινωνίας:

Email: [email protected]

Ιστότοπος: www.aa-greece.gr

Τηλέφωνα

Δημήτρης (Α.Α): 6908 666 515

Βίκυ (Ευ/ποίηση Κοινού): 6971 584 909

Εύα (Αλ-Ανων ) : 6984189714