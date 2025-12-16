ΠΔΕ- Διήμερο ενημερωτικών ημερίδων: «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης»

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, την προστασία των ανηλίκων και την προώθηση πολιτικών πρόληψης της βίας, συνδιοργανώνει διήμερο ενημερωτικών εκδηλώσεων με τίτλο «Από το Σχολείο στην Κοινωνία: Ο κύκλος της βίας και οι δρόμοι της πρόληψης».

Το διήμερο περιλαμβάνει δύο διακριτές αλλά συμπληρωματικές ημερίδες, οι οποίες αναδεικνύουν την ανάγκη για συστηματική ενημέρωση, επιστημονική τεκμηρίωση και ενεργή συμμετοχή της σχολικής, της ακαδημαϊκής και της ευρύτερης κοινωνικής κοινότητας, απέναντι σε φαινόμενα βίας που πλήττουν τον πυρήνα της κοινωνίας.

Η πρώτη ημερίδα, με επίκεντρο τον σχολικό εκφοβισμό και την ενδοσχολική βία, θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 18 Δεκεμβρίου, από 10:00 έως 13:00, στην Αγορά Αργύρη. Απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες, εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, γονείς και κηδεμόνες, επαγγελματίες ψυχικής υγείας, στελέχη κοινωνικών υπηρεσιών, εκπροσώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, φορέων πρόληψης, καθώς και στο ευρύ κοινό.

Η δεύτερη ημερίδα θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025, από 11:00 έως 14:00, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, με θέμα «Ο Κύκλος της Βίας – Ενδοοικογενειακή Βία, Κακοποίηση Ζώων και Βία κατά Ανηλίκων». Διοργανώνεται από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Ιατροδικαστικής – Ψυχιατροδικαστικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, υπό τη διεύθυνση του Φωτίου Χατζηνικολάου, Ιατροδικαστή – Νομικού, Αναπληρωτή Καθηγητή Ιατροδικαστικής ΑΠΘ, σε συνεργασία με την Εισαγγελία Εφετών Πατρών και τελεί υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Χαράλαμπος Μπονάνος τονίζει ότι: «η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος επενδύει στη συμμετοχικότητα, τη δημόσια ενημέρωση και τη διάχυση του μηνύματος, επιδιώκοντας τη διαμόρφωση ενός ασφαλούς και συμπεριληπτικού περιβάλλοντος για τα παιδιά και τους πολίτες, από το σχολείο έως την κοινωνία, επισημαίνοντας ότι η αναγκαιότητα της δράσης εδράζεται στην αυξανόμενη συχνότητα φαινομένων βίας σε σχολικό, οικογενειακό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς και στην ανάγκη υιοθέτησης ολιστικών πολιτικών πρόληψης, έγκαιρης παρέμβασης και συνεργασίας μεταξύ θεσμών, επιστημονικών φορέων και κοινωνίας των πολιτών. Η επιστημονική συμβολή ακαδημαϊκού μεταπτυχιακού προγράμματος εξασφαλίζει την εγκυρότητα και το κύρος των παρεμβάσεων».