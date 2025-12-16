Αίγιο: Τελευταίο «αντίο» από συγγενείς και φίλους στον 43χρονο μποξέρ- ΦΩΤΟ

Τελευταίο αντίο από συγγενείς και φίλους στον 43χρονο μποξέρ Περικλή Νικολάου, ο οποίος την Παρασκευή γρονθοκόπησε γιατρό στο νοσοκομείο Αιγίου και την Κυριακή (14/12) το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρός στο σπίτι του.

Όπως έγινε γνωστό, ο 43χρονος εντοπίστηκε στο σπίτι του, χωρίς τις αισθήσεις του από συγγενικά πρόσωπα. Άμεσα κάλεσαν ασθενοφόρο, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο κι εκεί οι γιατροί απλώς πιστοποίησαν τον θάνατό του.

Στον Ιερό Ναό της Υπαπαντής, στην Κουλούρα Αιγίου η εξόδιος ακολουθία.