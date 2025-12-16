Δημοσκόπηση Alco: Το 40% των πολιτών προβλέπει μια χειρότερη χρονιά το 2026

Απογοήτευση για την ακρίβεια και απαισιοδοξία ενόψει της νέας χρονιάς καταγράφει η δημοσκόπηση της Alco, σύμφωνα με τις απαντήσεις των πολιτών.

Στο δεύτερο μέρος της έρευνας, οι συμμετέχοντες δηλώνουν ότι σκοπεύουν να περιορίσουν τις δαπάνες τους κατά τη φετινή εορταστική περίοδο, καθώς το αυξημένο κόστος ζωής έχει επιβαρύνει σημαντικά τα νοικοκυριά.

Συγκεκριμένα για τις φετινές γιορτές το 49% λέει πως θα δαπανήσει λιγότερα με πέρσι, το 37% τα ίδια και μόλις το 8% περισσότερα.

Στον αν υπάρχουν αγαθά που για οικονομικούς λόγους θα αναγκαστείτε να περιορίσετε στα φετινά γιορτινά τραπέζια το 32% λέει αρκετά, το 28% λίγα, το 24% όχι και το 11% πολλά.

Το 41% των πολιτών θεωρεί πως ήταν καλύτερο το 2025 από το 2024, το ίδιο κακό λέει το 25%, το ίδιο καλό το 22% και καλύτερο λέει το 8%.

Όσο για το 2026 θα είναι χειρότερο λέει το 40%, ίδια κακό λέει το 17%, καλύτερο λέει επίσης το 17%, ίδια καλό το 12% ενώ δεν ξέρω/δεν απαντώ λέει το 14%.

Στην ερώτηση για το αν ανησυχείτε ότι μπορεί να μην τα βγάλετε πέρα το 2026, αρκετά λέει το 31%,λίγο το 29%, καθόλου το 22%,πολύ το 12% και δεν ξέρω το 6%.

Στο ερώτημα αν πιστεύετε ότι πρέπει να γίνουν πιο αυστηρές οι προϋποθέσεις για την ανανέωση του διπλώματος οδήγησης σε άτομα μεγάλης ηλικίας το 84% λέει ναι, το 8% όχι και ένα 8% δεν ξέρω/δεν απαντώ.