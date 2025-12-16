Ελέγξαμε τα κολωνάκια της οδού Ζαΐμη και διαπιστώσαμε οτι δεν είναι όσο ασφαλή φαίνονται - ΦΩΤΟ

Αντικρύζοντας κανείς κολωνάκια σε πεζοδρόμιο, σκέφτεται πώς ήταν καλή ιδέα, ειδικά σε ένα πολυσύχναστο πεζοδρόμιο όπως αυτό της οδού Ζαΐμη.

Η αρχική απορία, πώς μπορούν να θεωρούνται αρκετά ισχυρά για να εμποδίσουν κάποιο όχημα που θα εκτραπεί να καταλήξει πάνω στο πεζοδρόμιο και να τραυματίσει κάποιον πεζό, απαντήθηκε γρήγορα όταν τα ακουμπήσαμε.

Η απορία μας είχε να κάνει με το γεγονός πως τα κολωνάκια με τα φωσφορίζοντα στοιχεία πάνω τους, δεν θα μπορούσαν να αντέξουν την πρόσκρουση με όχημα, όντας πακτωμένα πάνω σε κυβόλιθους με απλές βίδες. Όμως αποδείχθηκε πως κυριολεκτικά είναι "διακοσμητικά" και πάνω από όλα αποτρεπτικά ώστε κανείς να σταθμεύσει "ελαφρώς" το όχημά του πάνω στο πεζοδρόμιο. Τα κολωνάκια είναι χρώματος μεταλικού μαύρου και μοιάζουν στιβαρά ωστόσο είναι... πλαστικά!

Ο λόγος ύπαρξης τους είναι περισσότερο να αποτρέπουν οδηγούς που θα σκεφτούν οτι έστω για λίγο μπορούν να πατήσουν το έτσι κι αλλιώς μικρό πεζοδρόμιο με μέρος του οχήματός τους και επίσης τα ανακλαστικά στοιχεία πάνω τους βοηθούν στην ορατότητα του πεζοδρομίου τις νυχτερινές ώρες. Σε πιθανή εκτροπή οχήματος ωστόσο τα κολωνάκια αυτά δεν μπορούν να προστατέψουν κανέναν.