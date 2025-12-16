Το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία στο Βερολίνο- Συμβιβασμοί, εγγυήσεις και η σταθερή στάση της Ρωσίας

Ο ανταποκριτής του CNN, Φρεντ Πλάιτγκεν, ρίχνει φως στις διαπραγματεύσεις μεταξύ των συμβούλων του Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Πλάιτγκεν βρισκόταν στο Βερολίνο, στο πλαίσιο της Συνόδου στην Καγκελαρία, καλύπτοντας για το αμερικανικό κοινό την αποστολή των Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Μετά την ολοκλήρωση των πολύωρων συνομιλιών, επικοινώνησε τηλεφωνικά με Αμερικανούς διαπραγματευτές και μετέφερε τις εκτιμήσεις τους σε συνέντευξή του στο podcast του αναπληρωτή διευθυντή της BILD, Πολ Ροντσχάιμερ. Παρά το γεγονός ότι δεν αποκάλυψε τα ονόματα των συνομιλητών του, τόνισε ότι επρόκειτο για στελέχη με κεντρικό ρόλο στη διαπραγματευτική ομάδα και σημαντική επιρροή στις αποφάσεις.

Τα βασικά σημεία των συνομιλιών

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέφερε, η ατμόσφαιρα των διαπραγματεύσεων χαρακτηρίστηκε «ιδιαίτερα επαγγελματική», ενώ η αμερικανική πλευρά φέρεται να εξέφρασε θετικά σχόλια για τον τρόπο με τον οποίο η Γερμανία οργάνωσε τη διαδικασία και συνέβαλε στη σύγκλιση των Ευρωπαίων.

Ιδιαίτερη πρόοδος καταγράφεται, όπως αναφέρθηκε, στο ζήτημα των εγγυήσεων ασφαλείας, όπου εκτιμάται ότι έχουν γίνει σημαντικά βήματα. Αντίθετα, το εδαφικό παραμένει το πιο σύνθετο και ακανθώδες θέμα: αν και οι συνομιλητές θεωρούν ότι έχει επιλυθεί περίπου το 90% των επιμέρους ζητημάτων, ξεκαθαρίζουν ότι οι τελικές αποφάσεις για τα εδάφη εναπόκεινται αποκλειστικά στην Ουκρανία και τη Ρωσία.

«Οι πιο στενοί άνθρωποι του Τραμπ»

Ο Πλάιτγκεν επισημαίνει τη βαρύτητα των προσώπων που εκπροσώπησαν τις ΗΠΑ στο Βερολίνο. Όπως τονίζει, η παρουσία των Γουίτκοφ και Κούσνερ ουσιαστικά ισοδυναμεί με απευθείας διαπραγμάτευση με τον ίδιο τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς πρόκειται για τους δύο στενότερους συνεργάτες του στην αμερικανική κυβέρνηση.

Στο πλαίσιο αυτό, γίνεται λόγος και για «εγγυήσεις ασφαλείας πλατινένιου επιπέδου», οι οποίες, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, θα μπορούσαν να προσεγγίζουν τις εγγυήσεις του ΝΑΤΟ. Το ζήτημα φέρεται να έχει συζητηθεί με τον Τραμπ, ο οποίος εμφανίζεται διατεθειμένος να προχωρήσει σε μια τέτοια δέσμευση.

Η συνολική εικόνα από το Βερολίνο, κατά τον Πλάιτγκεν, δείχνει ότι έχει επιτευχθεί ουσιαστική πρόοδος.

Δύσκολες αποφάσεις για τον Ζελένσκι

Ο έμπειρος δημοσιογράφος εκτιμά, ωστόσο, ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εισέρχεται σε μια εξαιρετικά δύσκολη πολιτική φάση. Από τη στιγμή που οι Ευρωπαίοι ξεκαθάρισαν πως δεν θα μπλοκάρουν ενδεχόμενες εδαφικές παραχωρήσεις της Ουκρανίας, το βάρος των αποφάσεων μεταφέρεται πλέον αποκλειστικά στον ίδιο.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ουκρανός πρόεδρος επιδιώκει τις ισχυρότερες δυνατές εγγυήσεις ασφαλείας, ώστε να μπορεί να παρουσιάσει στο εσωτερικό της χώρας του ένα απτό και ουσιαστικό αποτέλεσμα, πριν προχωρήσει –εφόσον το πράξει– σε έναν επώδυνο συμβιβασμό που θα αφορά τα αμφισβητούμενα εδάφη του Ντονμπάς.

Εγγυήσεις ασφαλείας, στήριξη για την ανοικοδόμηση και η προοπτική ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσαν, σύμφωνα με τον Πλάιτγκεν, να διευκολύνουν τον Ζελένσκι να πείσει την ουκρανική κοινωνία να αποδεχθεί έναν δύσκολο συμβιβασμό. Παρ’ όλα αυτά, καταλήγει, τον Ουκρανό πρόεδρο τον περιμένει μια «πολύ, πολύ δύσκολη περίοδος» στο εσωτερικό της χώρας του.

Ζελένσκι: Η Ρωσία πρέπει να καταλάβει ότι υπάρχουν κανόνες

Την ίδια ώρα από το Κοινοβούλιο της Δανίας ο πρόεδρος της Ουκρανίας στηλίτευσε τη στάση της Ρωσίας ενώ παραδέχτηκε ότι βρισκόμαστε «στην πιο έντονη και συγκεντρωμένη φάση διαπραγματεύσεων για την ειρήνη από την αρχή αυτού του πολέμου», ωστόσο φάνηκε αμετακίνητος στο εδαφικό το οποίο αποτελεί και αγκάθι.

Όπως είπε «δεν μιλάμε για μια παύση ή για μια προσωρινή, αβέβαιη λύση εργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να τερματιστεί οριστικά αυτός ο ρωσικός πόλεμος κατά της Ουκρανίας».

Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η Ουκρανία εξακολουθεί να χρειάζεται «την ίδια ισχυρή πολιτική στήριξη» που έχει από την έναρξη του πολέμου.

Υποστήριξε ότι η Ρωσία επιλέγει επανειλημμένα τη σύγκρουση αντί για την ειρήνη. Στη συνέχεια, ο Ζελένσκι επέκρινε τις εδαφικές απαιτήσεις της Ρωσίας ή τις εισηγήσεις ότι θα μπορούσε να περιοριστεί η δυνατότητα της Ουκρανίας να ενταχθεί σε διεθνείς συμμαχίες. «Θέλουν να παραχωρήσουμε τμήματα της γης μας που δεν έχουν καν καταφέρει να κατακτήσουν» ή να «αποδεχθούμε περιορισμούς στο δικαίωμά μας να εντασσόμαστε σε συμμαχίες και στην ίδια μας την κυριαρχία»

«Πρέπει να κάνουμε τη Ρωσία να αποδεχθεί ότι υπάρχουν κανόνες στον κόσμο και ότι δεν μπορεί να εξαπατά τους πάντες. Αυτός είναι ο δρόμος προς μια διαρκή ειρήνη» κατέληξε.

Τι λέει το Κρεμλίνο για την εκεχειρία τα Χριστούγεννα

Καμία εκεχειρία δεν πρόκειται να υπάρξει τα Χριστούγεννα λέει το Κρεμλίνο, αν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει με τους όρους της ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ερωτηθείς για την ιδέα, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε: «Το ερώτημα τώρα είναι αν εμείς, όπως λέει ο Πρόεδρος (Ντόναλντ) Τραμπ, θα καταλήξουμε σε συμφωνία ή όχι».

Ο Πεσκόφ δήλωσε ότι είναι απίθανο η Ρωσία να συμμετάσχει σε μια τέτοια κατάπαυση του πυρός εάν η Ουκρανία επικεντρωθεί σε «βραχυπρόθεσμες, μη βιώσιμες λύσεις» αντί για μια διαρκή διευθέτηση.

«Θέλουμε ειρήνη. Δεν θέλουμε μια εκεχειρία για να δώσουμε στην Ουκρανία μια ανάσα και να προετοιμαστούμε για τη συνέχιση του πολέμου», δήλωσε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους, σύμφωνα με το Reuters.

«Θέλουμε να σταματήσουμε αυτόν τον πόλεμο, να επιτύχουμε τους στόχους μας, να διασφαλίσουμε τα συμφέροντά μας και να εγγυηθούμε την ειρήνη στην Ευρώπη για το μέλλον. Αυτό θέλουμε», είπε.

Ο Πεσκόφ επισήμανε ότι η Μόσχα δεν έχει ακόμη δει λεπτομέρειες των προτάσεων για εγγυήσεις ασφαλείας τύπου ΝΑΤΟ για την Ουκρανία, τις οποίες Αμερικανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι δήλωσαν ότι η Ουάσιγκτον έχει προσφερθεί να παράσχει.