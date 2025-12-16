ΟΠΕΚΕΠΕ: Απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι οι πρώτοι επτά κατηγορούμενοι για τις παράνομες επιδοτήσεις

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους και υψηλή εγγυοδοσία κατά περίπτωση, έφυγαν σήμερα (16.12.2025) από τα δικαστήρια της οδού Ευελπίδων οι επτά συλληφθέντες που απολογήθηκαν, ανοίγοντας τον κύκλο των απολογιών των 15 κατηγορουμένων για το κύκλωμα που φέρεται να εκμεταλλευόταν τις αγροτικές επιδοτήσεις, αποσπώντας από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα σε έξι χρόνια 1,7 εκατομμύρια ευρώ.

Στην πρώτη ημέρα απολογιών, ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή και της Ευρωπαίας Εισαγγελέα, ανάμεσα στους κατηγορούμενους ήταν η μητέρα και η πεθερά του φερόμενου ως αρχηγού του κυκλώματος, Χιλετζάκη, καθώς και δύο μέλη της ίδιας οικογένειας, πατέρας και γιος.

Τελευταίοι απολογήθηκαν ένας 45χρονος και ένας 46χρονος άνδρας, σε βάρος των οποίων επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση 15 χιλιάδων ευρώ και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Νωρίτερα, απολογήθηκαν η μητέρα του φερόμενου ως αρχηγού γνωστού αγροτοσυνδικαλιστή από την Κρήτη, που αφέθηκε ελεύθερη με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την υποχρέωση καταβολής εγγύησης 60 χιλιάδων ευρώ. Η γυναίκα αρνήθηκε τη συμμετοχή της στην οργάνωση, υποστηρίζοντας ότι είχε αναθέσει στο γιο της της διαχείριση της περιουσίας της.

«Όπου μου έλεγε να υπογράψω, υπέγραφα», φέρεται να είπε απολογούμενη η κατηγορούμενη.

Ίδια εγγυοδοσία επιβλήθηκε και στην πεθερά του Μύρωνα Χιλετζάκη, η οποία επίσης, δήλωσε ότι είχε αφήσει την οικονομική διαχείριση στην κόρη της και το γαμπρό της.

«Δεν είχα γνώση πως γινόταν όλη η διαδικασία καθώς είμαι ηλικιωμένη γυναίκα και δεν έχω σχέση με την τεχνολογία, είχα αφήσει τη διαχείριση στα παιδιά μου», φέρεται να υποστήριξε απολογούμενη.

Από την οικογένεια των Α. από το Ηράκλειο Κρήτης, στον κατηγορούμενο πατέρα επιβλήθηκε εγγύηση 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ ο γιος αφέθηκε ελεύθερος μόνο με όρους.

Απολογούμενοι και οι δύο, φέρεται να υποστήριξαν ότι δε γνώριζαν ότι οι αγροτικές ενισχύσεις δόθηκαν παράτυπα.

Τελευταίοι την Πέμπτη απολογούνται ο Μύρωνας Χιλετζάκης, φερόμενος ως εγκέφαλος της εγκληματικής οργάνωσης και ο Γιώργος Λαμπράκης, Πρόεδρος Ενωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών του Ηρακλείου και κουμπάρος του Αρχηγού του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο εν λόγω κατηγορούμενος φέρεται ως ο λογιστής της οργάνωσης.

Αύριο, απολογούνται μεταξύ των υπολοίπων, η σύζυγος και η αδερφή του Μύρωνα Χιλετζάκη και η σύζυγος του λογιστή Γιώργου Λαμπράκη.