Πάτρα: Ξεκινά η δίκη για τη Δώρα που πέθανε μετά από γέννα στην Ηλεία

Να ξεκινήσει η δίκη και ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη για τον θάνατο της 27χρονης Δώρας από το Βαρθολομιό Ηλείας, της λεχώνας που έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2020 μετά τη γέννηση του παιδιού της, ζητά η αδερφή της μιλώντας στο protothema.gr.

Πέντε χρόνια μετά τον τραγικό χαμό της 27χρονης και μετά από τρεις αναβολές του δικαστηρίου, ανοίγει αύριο ο φάκελος για το θάνατο της Δώρας στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Πατρών. Στο εδώλιο για ανθρωποκτονία από αμέλεια θα καθίσουν μία αναισθησιολόγος και ένας νοσηλευτής.

«Ελπίζουμε να ξεκινήσει αυτή η δίκη επιτέλους. Έχουν περάσει 5,5 χρόνια από το θάνατο της Δώρας μας. Η οικογένειά μου είναι σε άσχημη κατάσταση. Πρέπει ν’ αποδοθεί δικαιοσύνη, να πάρει ο καθένας ό,τι του αξίζει και να κλείσει αυτός ο κύκλος. Η αδερφή μου εγκαταλείφθηκε στην ανάνηψη. Οι υπαίτιοι για τον θάνατό της συνεχίζουν κανονικά τις ζωές τους εκτός από εμάς. Η μητέρα μου δεν αντέχει άλλο. Εγώ έχασα τον άντρα μου σε τροχαίο δυστύχημα δύο χρόνια μετά τον χαμό της Δώρας. Εμείς εμπιστευόμαστε τη Δικαιοσύνη και πιστεύουμε ότι οι υπεύθυνοι για το θάνατό της, θα τιμωρηθούν παραδειγματικά», δηλώνει η αδερφή της 27χρονης Δώρας, λίγες ώρες πριν ξεκινήσει η δίκη.

Η 27χρονη, στις 18 Μαΐου του 2020 γέννησε με προγραμματισμένο ραντεβού για καισαρική ένα υγιέστατο μωράκι. Ωστόσο, μετά τη γέννηση του παιδιού της, υπέστη εισρόφηση αναχθέντος γαστρικού περιεχομένου και επακόλουθη καρδιοαναπνευστική ανακοπή με αποτέλεσμα να καταλήξει στις 06 Ιουνίου του 2020, στη ΜΕΘ του ΠΓΝΠ «ΠΑΝΑΓΙΑ Η ΒΟΗΘΕΙΑ».

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο θάνατός της αποδίδεται σε αμελείς χειρισμούς, πράξεις και παραλείψεις της αναισθησιολόγου που ανέλαβε την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής και σε αμελείς πράξεις και παραλείψεις του νοσηλευτή αναισθησιολογίας ο οποίος ανέλαβε την παρακολούθηση της ασθενούς.

«Η πρώτη κατηγορούμενη ως υπεύθυνη αναισθησιολόγος ιατρός που είχε αναλάβει την αναισθησιολογική κάλυψη της επέμβασης της καισαρικής τομής που πραγματοποιήθηκε, εκτάκτως στην εγκυμονούσα, δεν μερίμνησε ώστε να χορηγηθεί η δέουσα δόση αναισθητικών φαρμάκων, με λήψη υπόψη του σωματικού βάρους της ασθενούς και συγκεκριμένα χορήγησε δόση υπερβολικά υψηλή και μη συμβατή τόσο με με το ελληνικό όσο και με το αγγλικό SPC (Περίληψη χαρακτηριστικού προϊόντος) του φαρμάκου…Επιπρόσθετα, όταν η ασθενής μεταφέρθηκε στο χώρο της ανάνηψης, παρότι όφειλε να επιβλέπει τη μεταφορά της ασθενούς, δεν επέβλεψε τη μεταφορά της σε ΜΑΑΦ, ούτε έδωσε οδηγίες προς το νοσηλευτικό προσωπικό για την παρακολούθησή της, παρά αναχώρησε άμεσα. Ο δεύτερος κατηγορούμενος με την ιδιότητα του βοηθού νοσηλευτή, καίτοι είχε ιδιαίτερη νομική υποχρέωση από το νόμο, δεν παρακολούθησε την κατάσταση της ασθενούς συνεχώς και αδιαλείπτως, ούτε παρακολούθησε και κατέγραψε τακτικά τα ζωτικά της σημεία ούτε και παρέμεινε εντός του θαλάμου ανάνηψης το διάστημα παραμονής της ασθενούς, αντιθέτως αποχώρησε από το θάλαμο».