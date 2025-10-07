Πάτρα: Δομή για ηλικιωμένους- Θα εξυπηρετεί 40 άτομα ημερησίως- Πού θα βρίσκεται

Μια κοινωνική δομή μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης για την Πάτρα, καθώς η πόλη αποκτά το δικό της Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ), μετά από σχετική εισήγηση της Αντιδημάρχου Υγείας και Πρόνοιας, Βίβιαν Σαμούρη, η οποία έλαβε την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thebest.gr, το ΚΗΦΗ θα έχει τη δυνατότητα να εξυπηρετεί περίπου 40 ηλικιωμένα άτομα σε καθημερινή βάση, προσφέροντας υπηρεσίες ημερήσιας φροντίδας, κοινωνικής υποστήριξης και ψυχοσυναισθηματικής ενδυνάμωσης.

Το επόμενο βήμα είναι η έγκριση του σχεδίου από τη Δημοτική Επιτροπή, ώστε το έργο να προχωρήσει στην τελική φάση προετοιμασίας και υλοποίησης.

Ήδη, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, έχει εξασφαλιστεί και ο χώρος που θα στεγάσει τη νέα δομή. Το Κέντρο θα λειτουργήσει σε κτίριο επί της οδού Μπιζανίου, κοντά στην Αγία Σοφία, σε ένα σημείο με εύκολη πρόσβαση από διάφορες περιοχές της Πάτρας. Το ακίνητο διαθέτει και χώρο στάθμευσης, γεγονός που αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά τη μετακίνηση και εξυπηρέτηση των ωφελούμενων.

Τι είναι τα ΚΗΦΗ και ποιος είναι ο ρόλος τους

Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) είναι δομές που παρέχουν καθημερινή φροντίδα και υποστήριξη σε ηλικιωμένα άτομα τα οποία δεν μπορούν να αυτοεξυπηρετηθούν λόγω κινητικών ή νοητικών δυσκολιών. Απευθύνονται σε ανθρώπους των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον αδυνατεί – εξαιτίας εργασιακών ή κοινωνικοοικονομικών συνθηκών – να καλύψει τις ανάγκες τους.

Βασικός τους στόχος είναι να διασφαλίσουν την παραμονή των ηλικιωμένων στο οικείο περιβάλλον, αποτρέποντας την ιδρυματική περίθαλψη και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Παράλληλα, αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής τόσο των ηλικιωμένων όσο και των μελών των οικογενειών τους.

Τα ΚΗΦΗ δίνουν έμφαση στην κοινωνικοποίηση μέσα από δημιουργικές δραστηριότητες, άσκηση και δράσεις που ενισχύουν τη συμμετοχή και την αλληλεπίδραση. Επιπλέον, προσφέρουν συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελούμενων, συμβάλλοντας έτσι στη συνολική φροντίδα και ευημερία τους.