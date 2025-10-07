Πάτρα: Στοπ μέχρι ενημερώσεως στη συζήτηση για την κατεδάφιση του παλαιού κτιρίου Υπηρεσιών Λιμένα- Οι αντιδράσεις στην Δημοτική Επιτροπή

Το δρόμο της αναβολής έλαβε μετά από παρέμβαση του επικεφαλής της παράταξης «Πάτρα, Σπουδαία και Πάλι», Βασίλη Αϊβαλή, η συζήτηση του θέματος της έναρξης διαδικασίας κατεδάφισης του παλαιού κτιρίου των Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών, με έγκριση αδειοδότησης κατεδάφισης, η οποία επιχειρήθηκε να γίνει με τη διαδικασία του «πακέτου», χωρίς επαρκή ενημέρωση των μελών.

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Δημοτικής Επιτροπής, ο κ. Αϊβαλής έθεσε ζήτημα απόσυρσης του θέματος προκειμένου να υπάρξει εμπεριστατωμένη ενημέρωση των δημοτικών συμβούλων είτε εντός είτε εκτός Δημοτικής Επιτροπής, από τους μελετητές, προκειμένου να στοιχειοθετηθούν οι λόγοι που οδηγούν τη Δημοτική Αρχή στη λύση της κατεδάφισης. Ο κ. Αϊβαλής ζήτησε επίσης, όταν ξαναέρθει το θέμα στην Επιτροπή, να έρθει μόνο ως παραλαβή της τεχνικής μελέτης και το θέμα της απόφασης κατεδάφισης, ή όχι, να απασχολήσει άλλη συνεδρίαση καθώς δεν μπορεί να περάσει στα ψιλά και η κατεδάφιση να πάει «πακέτο» με την παραλαβή.

Όλη η αντιπολίτευση ζήτησε μάλιστα το θέμα αυτό να οδηγηθεί για απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο εξαιτίας της σοβαρότητάς του.

Η πρόταση αναβολής έγινε δεκτή και έτσι η υπόθεση της κατεδάφισης του κτιρίου οδεύει για επόμενη συνεδρίαση, της οποίας θα έχει προηγηθεί η πλήρης ενημέρωση των παρατάξεων και των συμβούλων.

Σύμφωνα με την ενημέρωση προς τα μέλη της Επιτροπής που υπογράφει ο αρμόδιος αντιδήμαρχος κ. Μελάς, ο οποίος ήταν απών από τη σημερινή συνεδρίαση, ανατέθηκε η εκπόνηση της επιστημονικής υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ», με κόστος 36.690,17€ με Φ.Π.Α.

Η σύμβαση εκτελέστηκε κανονικά και ο Ανάδοχος υπέβαλε τα απαιτούμενα παραδοτέα.

Όπως αναφέρεται συνοπτικά, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της ενδελεχούς αξιολόγησης του κτιρίου, ο υφιστάμενος φέρων οργανισμός έχει εκτεταμένες βλάβες λόγω του σεισμού του 2008, του ελλιπούς αρχικού σχεδιασμού του, αλλά και της μακροχρόνιας έκθεσής του σε αρνητικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες. Το κτίριο συνιστά κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια και επειδή η υποβάθμιση αντοχής του κτιρίου είναι μη αναστρέψιμη, προτείνεται η κατεδάφισή του.

Η Δημοτική Αρχή εισηγείται τόσο την έγκριση και παραλαβή των παραδοτέων της επιστημονικής υπηρεσίας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΑΤΡΩΝ», όσο και την έγκριση εκκίνησης των διαδικασιών αδειοδότησης & σύνταξης τευχών δημοπράτησης για την κατεδάφιση του πρώην κτιρίου λιμένα Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι για το θέμα είχε υπάρξει ηχηρή παρέμβαση από την Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων. Το διοικητικό συμβούλιο της πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων είχε εκφράσει έντονο προβληματισμό ως προς την απόφαση της δημοτικής Αρχής της Πάτρας να κατεδαφίσει το παλιό κτίριο Υπηρεσιών Λιμένα Πατρών στο παραλιακό μέτωπο και για τα κριτήρια που υπερίσχυσαν κατά τη λήψη μιας τέτοιας απόφασης.

Στην ανακοίνωση που υπέγραφε ο πρόεδρος της ένωσης Δημήτρης Ξυνομηλάκης τονιζόταν ότι «επιτέλους και στην Ελλάδα, η κάθε κατεδάφιση κτιρίου υπόκειται στη βάσανο της αξιολόγησης της σημασίας του για την οικιστική ιστορία του αστικού ιστού και στη διερεύνηση των δυνατοτήτων επανάχρησης και αξιοποίησής του».

Επίσης, εκφραζόταν η θέση ότι η διαχείρισή του αποτελεί «ενδιαφέρουσα πρόκληση δημιουργικότητας για την τοπική κοινωνία, όπου συνδράμει η καθ’ ύλην αρμόδια επιστημονική κοινότητα των αρχιτεκτόνων με τη στήριξη και των απαιτούμενων λοιπών ειδικοτήτων μηχανικών».

Η Πανελλήνια Ένωση Αρχιτεκτόνων εξέφραζε την έκπληξή της για τη συγκεκριμένη απόφαση προσθέτοντας ότι τα διεθνή παραδείγματα επιτυχημένων απαντήσεων σε παρόμοια διλήμματα με εμβληματικά αποτελέσματα είναι πολυάριθμα και ενδιαφέροντα.

Το ΔΣ της Πανελλήνιας Ενωσης Αρχιτεκτόνων δήλωνε ότι ανέμενε πως «η ανάπλαση του παραλιακού μετώπου της Πάτρας θα σεβαστεί τον διαχρονικό χαρακτήρα της περιοχής και τη σύγχρονη φυσιογνωμία της, αναγνωρίζοντας και επενδύοντας στις αξίες του και δημιουργώντας την πολιτισμική κληρονομιά για το μέλλον του τόπου».

Ο Δήμος είχε δώσει εξ αρχής την κατεύθυνση, με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, να κατεδαφιστεί και την θέση του να πάρει ένα τοπόσημο. Η κριτική επιτροπή όμως παρενέβη και ζήτησε να αλλάξει ο συγκεκριμένος όρος και το κτίριο να διατηρηθεί. Ως λόγος αναφερόταν στα πρακτικά ότι το κτίριο ανεγέρθηκε με μελέτη του εκλιπόντος λέκτορα της αρχιτεκτονικής σχολής του Εθνικού Μετσόβειου Πολυτεχνείου, Α. Συριόπουλου, ο οποίος απέσπασε το 1ο βραβείο σε πανελλήνιο αρχιτεκτονικό διαγωνισμό και αποτελεί σημαντικό αρχιτεκτονικό έργο της ελληνικής μεταπολεμικής αρχιτεκτονικής. Η επιτροπή εισηγήθηκε τη διατήρηση του κτιρίου κατά πλειοψηφία, «από σεβασμό στο εν λόγω αρχιτεκτόνημα και στο πλαίσιο προστασίας της νεότερης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της χώρας μας τη διατήρησή του, γνωρίζοντας ότι δεν δεσμεύει τη διοργανώτρια αρχή», δηλαδή τον δήμο.