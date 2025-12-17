Αλεξανδρούπολη: Νεκρό 3χρονο παιδί- Μεταφέρθηκε υποσιτισμένο στο νοσοκομείο

Συναγερμός σήμερα στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης, όταν μια νεαρή μητέρα έφτασε με το 3χρονο παιδί της ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με το e-evros, μετά την πρώτη εξέταση διαπιστώθηκε ότι το παιδί ήταν ήδη νεκρό ενώ η γενική εξωτερική του εικόνα ήταν τραγική.

Σύμφωνα με ανεπίσημες πληροφορίες, το 3χρονο παιδί ήταν εμφανώς υποσιτισμένο και η μητέρα του δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερα και αξιόπιστα στοιχεία για την κατάστασή του ενώ ο πατέρας του βρίσκεται στο εξωτερικό.

Όλη η οικογένεια ανήκει σε ευπαθή πληθυσμιακή ομάδα της περιοχής και γίνεται έρευνα για το αν υπάρχουν και άλλα μέλη της που χρειάζονται φροντίδα.

Αυτή τη στιγμή διενεργείται νεκροψία στο σώμα του μικρού παιδιού και αναμένεται να ρίξει φως στα ακριβή αίτια θανάτου ενώ η μητέρα του βρίσκεται υπό αστυνομική επιτήρηση.