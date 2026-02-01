Back to Top
Δράμα: Απεγκλωβίστηκαν δεκάδες επισκέπτες από το χιονοδρομικό κέντρο Φαλακρού

Όλοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και καταφύγιο, όπου τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό,

Oλοκληρώθηκε με επιτυχία η επιχείρηση απεγκλωβισμού των περίπου 40 οχημάτων και ενός πούλμαν από τις Σέρρες, που είχαν εγκλωβιστεί στο χιονοδρομικό κέντρο του Φαλακρού στη Δράμα λόγω έντονης χιονόπτωσης και ισχυρών ανέμων.

Σύμφωνα με τον αντιπεριφερειάρχη Δράμας και υπεύθυνο του χιονοδρομικού, Αργύρη Πατακάκη, τα οχήματα ακινητοποιήθηκαν νωρίς το απόγευμα, καθώς δεν διέθεταν τον απαραίτητο εξοπλισμό, όπως αλυσίδες ή ειδικά λάστιχα, σύμφωνα με το ertnews.gr. Η έντονη χιονόπτωση και οι δυνατοί άνεμοι κάλυψαν γρήγορα το δρόμο με χιόνι και πάγο, δημιουργώντας αλυσιδωτά προβλήματα και εγκλωβίζοντας δεκάδες οδηγούς και επιβάτες.

 
Όλοι μεταφέρθηκαν σε σαλέ και καταφύγιο, όπου τους παρασχέθηκαν τρόφιμα και νερό, εξασφαλίζοντας ένα ασφαλές και ζεστό περιβάλλον.

