Γκίλφοϊλ: Προανήγγειλε επίσκεψη Ντόναλντ Τραμπ

Την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα προανήγγειλε η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ «Μελάνια».

Παρά την κακοκαιρία και την ισχυρή βροχή που συνόδευσε την άφιξή της στην οδό Πειραιώς, η πρέσβης ήταν ιδιαίτερα θερμή και αναλυτική στις δηλώσεις της.

Μίλησε με λόγια θαυμασμού για την Πρώτη Κυρία, την οποία χαρακτήρισε «αναμορφωτική», αναφέρθηκε στην επιτυχία του ντοκιμαντέρ, αλλά και στο πρόσφατο ταξίδι της στο Παρίσι.

Το σημαντικότερο σημείο της τοποθέτησής της ήρθε στο τέλος, όταν ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο επίσκεψης του προεδρικού ζεύγους: «Ελπίζω να έρθει (η Μελάνια). Γνωρίζω ότι ο Πρόεδρος θα έρθει και ανυπομονώ πραγματικά να έρθουν και οι δύο για να επισκεφθούν την Ελλάδα. Θα είναι μια απίστευτη τιμή για τη χώρα, ναι».Νωρίτερα, η Αμερικανίδα πρέσβης είχε πλέξει το εγκώμιο της Μελάνια Τραμπ, εστιάζοντας στο έργο και την προσωπικότητά της:

«Είναι μια τόσο απίστευτη τιμή, η εκπληκτική Πρώτη Κυρία, πιστεύω η πιο αναμορφωτική Πρώτη Κυρία που είχαμε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Η Μελάνια Τραμπ είναι μια αγαπημένη μου φίλη, μια απίστευτη μητέρα, μια σπουδαία σύζυγος και πραγματικά μια λαμπρή Πρώτη Κυρία. Έχει κάνει απίστευτα πράγματα για τα παιδιά, για τις γυναίκες. Είναι πολύ αφοσιωμένη στη χώρα μας και ήθελα να μπορέσω να αναδείξω απόψε τι κατάφερε να πετύχει, και ο θαυμασμός, η αγάπη και η στοργή που απολαμβάνει από τη χώρα μας είναι πραγματικά κάτι που δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ».