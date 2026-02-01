Οι πλημμύρες στην Ακτή Δυμαίων στο επίκεντρο- Σύσκεψη με Περιφέρεια, Δήμο και ΟΛΠΑ

Σύσκεψη για το πλημμυρικό φαινόμενο που παρατηρείται συνεχώς στην Ακτή Δυμαίων της Πάτρας θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αχαΐας κ. Φωκίωνα Ζαΐμη.

Η σύσκεψη έχει προγραμματιστεί να γίνει στα γραφεία του Οργανισμού Λιμένος Πατρών (ώρα 13.00) και σε αυτήν θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της Περιφέρειας, του Δήμου Πατρέων και του Ο.Λ.ΠΑ., έτσι ώστε να αναζητηθεί μια δραστική και μόνιμη λύση στο πρόβλημα, το οποίο εμφανίζεται εδώ και χρόνια και συχνά ταλαιπωρεί τους πολίτες.

«Είναι ένα ζήτημα το οποίο ξεπερνά τις αρμοδιότητες ενός φορέα και συγκεκριμένα της Περιφέρειας για τον δρόμο και αφορά και τον Δήμο, που έχει στην αρμοδιότητά του τα φρεάτια αλλά και τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών στον οποίο βρίσκονται οι αγωγοί έως την θάλασσα. Η σημαντικότερη - αλλά όχι η μοναδική - αιτία του προβλήματος είναι ότι στο σημείο εκείνος της Ακτής Δυμαίων και του νέου λιμανιού το επίπεδο του δρόμου είναι χαμηλότερο από αυτό της θάλασσας. Έτσι, τα νερά στους αγωγούς των όμβριων υδάτων, αντί να φεύγουν, μπαίνουν, δηλαδή έχουμε ανάστροφο φαινόμενο. Υπάρχουν και άλλες ιδιαιτερότητες όπως πιθανά φερτά υλικά και είναι η στιγμή όλοι μαζί να βρούμε τον τρόπο να λύσουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα το πρόβλημα αυτό σε συνεννόηση και συνεργασία με τις υπηρεσίες και τους ειδικούς και με όποιες δυνατότητες έχει ο καθένας» δήλωσε ο κ. Ζαΐμης συμπληρώνοντας:

«Το γεγονός ότι και οι τρείς Φορείς έχουμε μέρος της ευθύνης, δεν μπορεί να μας κάνει να περιορίζεται ο καθένας πίσω από την δική του και μόνο αρμοδιότητα, γιατί αυτό διαιωνίζει και δεν λύνει τα προβλήματα .

Σεβόμενοι το μέτρο των αρμοδιοτήτων του κάθε Φορέα, θα συνεργαστούμε όλοι μαζί και νομίζω πως θα βρούμε την πρακτική, τεχνική λύση για να σταματήσει αυτή η κατάσταση στην Ακτή Δυμαίων και να μην ταλαιπωρούνται οι πολίτες της Πάτρας αλλά και οι επισκέπτες και μεταφορείς στο Λιμάνι. Από την πλευρά μας είμαστε έτοιμοι να κάνουμε ό,τι χρειαστεί σε όλα τα επίπεδα.

Ήδη έχει εκδηλωθεί η θετική προδιάθεση τόσο από τον Δήμο όσο και από τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών ώστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα άμεσα και οριστικά»