Μέχρι πότε θα παραμείνει το αγροτικό μπλόκο στην Εγλυκάδα;

Το αγροτικό μπλόκο που έχει στηθεί στη Μεγάλη Περιμετρική της Πάτρας, στο ύψος του Κόμβου της Εγλυκάδας, εκτιμάται ότι θα παραμείνει σε ισχύ τουλάχιστον έως και την Παρασκευή, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα αποφάσεις των αγροτών.

Όπως προκύπτει από τις ζυμώσεις των τελευταίων ωρών, το επικρατέστερο σενάριο για τις επόμενες ημέρες προβλέπει τη συνέχιση της παρουσίας των τρακτέρ στο σημείο, χωρίς όμως να διακοπεί η κυκλοφορία. Οι αγρότες εμφανίζονται διατεθειμένοι να κρατήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, επιλέγοντας μια πιο ήπια μορφή κινητοποίησης, με στόχο να περιοριστεί η ταλαιπωρία των οδηγών.

Η στάση αυτή εκλαμβάνεται ως κίνηση καλής θέλησης προς τους διερχόμενους πολίτες, ενώ ταυτόχρονα διατηρείται το μήνυμα της διαμαρτυρίας ορατό. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να επανεκτιμηθούν καθημερινά, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις αντιδράσεις που θα υπάρξουν σε κεντρικό επίπεδο.