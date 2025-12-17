Η παραμονή του «Έλληνα Εσκομπάρ» στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πάτρας

Με ρίζες από τη Ράχη Αχαΐας και τόπο γέννησης τους Νέους Πόρους Πιερίας, ο αποκαλούμενος «Έλληνας Εσκομπάρ» μπορεί να μην είχε έντονη παρουσία στην περιοχή ως ελεύθερος πολίτης, ωστόσο πέρασε σημαντικό μέρος της ζωής του στην Αχαΐα ως κρατούμενος στις Φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.

Εκεί ήρθε αντιμέτωπος με μια καθημερινότητα εντελώς διαφορετική από εκείνη εκτός φυλακής, χωρίς όμως – όπως αναφέρουν γνώστες των συνθηκών κράτησης – να χάσει ποτέ το «βάρος» του ονόματός του. Άνθρωποι που γνωρίζουν πρόσωπα και καταστάσεις στο σωφρονιστικό κατάστημα περιγράφουν οπως αναφέρεται στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» το προφίλ ενός επιχειρηματία που φέρεται να διακινούσε μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης από τη Λατινική Αμερική προς την Ευρώπη, μέσω διεθνών κυκλωμάτων που επί χρόνια δρούσαν στο παρασκήνιο.

Παρά το βαρύ παρελθόν και τη φήμη που τον ακολουθούσε, η παρουσία του στις φυλακές δεν συνδέθηκε με εντάσεις ή προβλήματα. Αντίθετα, όσοι τον γνώρισαν κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο ήρεμο, χαμηλών τόνων, που δεν προκαλούσε και δεν δημιουργούσε ζητήματα στην καθημερινή λειτουργία του καταστήματος κράτησης.

Αν και κρατούσε διακριτικό προφίλ, όλοι γνώριζαν ποιος ήταν και τι εκπροσωπούσε. Οι συγκρατούμενοί του τον αντιμετώπιζαν με σεβασμό, χωρίς να υπάρξει ποτέ κίνηση εναντίον του, γνωρίζοντας τις ισχυρές διασυνδέσεις που είχε. Ο σεβασμός προς το πρόσωπό του ήταν δεδομένος, χωρίς να χρειαστεί ποτέ να τον επιβάλει.

Τα επισκεπτήριά του ήταν ελάχιστα και απολύτως επιλεγμένα, καθώς μόνο οι δικηγόροι του τον επισκέπτονταν για να συζητήσουν τις πολυάριθμες δικαστικές υποθέσεις που αντιμετώπιζε σε Ελλάδα και εξωτερικό. Το μοναδικό επεισόδιο που καταγράφηκε κατά τη διάρκεια της κράτησής του αφορούσε έντονη λεκτική αντιπαράθεση με έναν εκ των συνηγόρων του, τον οποίο κατηγόρησε ότι τον είχε εξαπατήσει οικονομικά. Το συμβάν έληξε γρήγορα, χωρίς περαιτέρω επιπτώσεις.

Ο 60χρονος συνέχισε να εκτίει την ποινή του στις φυλακές Αγίου Στεφάνου, μέχρι τη μεταγωγή του σε αγροτικές φυλακές, από όπου αποφυλακίστηκε το 2024, ολοκληρώνοντας έναν μακρύ κύκλο κράτησης.

Υπενθυμίζεται ότι είχε συλληφθεί το 2004 στη Γερμανία για τη μεταφορά περισσότερων από πέντε τόνων κοκαΐνης με το πλοίο Africa 1, υπόθεση που είχε προκαλέσει αίσθηση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Αν και αρχικά του επιβλήθηκαν ισόβια, κατάφερε να τα μετατρέψει και το 2015 αφέθηκε προσωρινά ελεύθερος με τον νόμο Παρασκευόπουλου. Δύο μήνες αργότερα συνελήφθη εκ νέου, λόγω εκκρεμών κακουργηματικών διώξεων, επιστρέφοντας στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών.





