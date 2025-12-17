Χριστουγεννιάτικα λαμπάκια: Πρέπει να τα αφήνουμε αναμμένα όλη τη νύχτα;

Με την έλευση του Δεκεμβρίου, η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση βρίσκεται στο επίκεντρο και, μην κοροϊδευόμαστε, τα φωτάκια έχουν πάντα την τιμητική τους!

Ένα ερώτημα που κυριαρχεί κάθε χρόνο αφορά την ασφάλεια: πρέπει τελικά να αφήνουμε αναμμένα τα λαμπάκια του δέντρου κατά τη διάρκεια της νύχτας, ακόμα και με τους σύγχρονους λαμπτήρες LED;

Οι ειδικοί εφιστούν την προσοχή, τονίζοντας ότι η ασφαλέστερη πρακτική είναι να είναι κλειστά.

Κίνδυνος υπερθέρμανσης και πυρκαγιάς

Παρόλο που οι σύγχρονοι λαμπτήρες LED είναι πολύ πιο ασφαλείς σε σύγκριση με τους παλαιότερους πυρακτωμένους, η παρατεταμένη λειτουργία τους κρύβει κινδύνους.

Σύμφωνα με τον Ρικ Σιτς της Brinks Home, όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Real Simple, δεν συνιστάται να αφήνονται τα εσωτερικά φώτα αναμμένα όλη τη νύχτα. Ο λόγος είναι ότι μπορεί να θερμανθούν υπερβολικά και να προκαλέσουν πυρκαγιά από ρεύμα.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται και στο δημοσίευμα του the spruce, η συνεχής χρήση των φώτων επιβαρύνει τις πρίζες και τις μπαλαντέζες. Η υπερφόρτωση αυτών των σημείων μπορεί να οδηγήσει σε σπινθηρισμό ή υπερθέρμανση, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο φωτιάς.

Συνοπτικά, η ασφαλέστερη πρακτική είναι να χρησιμοποιούνται τα εσωτερικά φώτα μόνο όταν είμαστε ξύπνιοι ή βρισκόμαστε στο σπίτι, και να τα κλείνουμε όταν φεύγουμε ή πέφτουμε για ύπνο.

Βασικές οδηγίες για ασφαλείς γιορτές

Για την ελαχιστοποίηση των κινδύνων κατά την εορταστική περίοδο, οι ειδικοί δίνουν τις εξής βασικές οδηγίες σχετικά με τα ηλεκτρονικά και τα λαμπάκια: